1 Haziran - 7 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta başındaki Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi sezgilerini dinleyerek ticari yatırımlarında doğru adımlar atman gerektiğini fısıldıyor. Eğitim veya seyahat planlarındaki bütçeni doğru yöneterek kendini güvence altına alıyorsun. Araştırmacı ruhunla bulduğun çözümler mesleki anlamda sana derin bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta sonuna doğru Venüs'ün Boğa burcuna geçişi ikili sözleşmelerde karizmanı arşa çıkararak seni gerçek bir ikna uzmanı yapıyor. Karşı tarafın taleplerini zekice kendi lehine çevirerek anlaşmalara imza atıyorsun. Stratejik ortaklıkların ise daha güçlü bir kariyerin habercisi olabilir! 

Peki ya aşk? Hafta ortasında Merkür ile Neptün karesi aşk hayatında yanılgılara düşmemek adına sınırları çizen net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki yanlış anlaşılmaları sezgilerinle değil şeffaf bir dille çözerek suların durulmasını sağlıyorsun. Bekarsan, gizemli ama belirsiz enerjilerden uzaklaşıp dürüst davranan insanlara şans tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

