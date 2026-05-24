Sevgili Akrep, bu haftaya Mars ile Plüton karesinin ateşlediği güç savaşları ve yoğun tutku enerjisiyle adım atıyorsun. Sınırlarını zorlamaktan keyif alacağın dinamik saatler aşk hayatına benzersiz bir hareket katıyor. Sabit fikirleri bir kenara bırakarak yüksek enerjinin tadını çıkaracaksın.

İlişkin varsa, partnerinle yaşayacağın tatlı inatlaşmalar ilişkinin ateşini harlayarak aranızdaki fiziksel çekimi zirveye taşıyacaktır. Karşılıklı çekişmeler bağınızı canlı tutuyor. Bekarsan, sana meydan okuyan ve zekasıyla seni köşeye sıkıştıran cesur bir karakterle karşı konulmaz bir flörte adım atacaksın. Zihinsel bir düello yaşamak kalbini hızla çarptırarak seni yepyeni bir serüvene çekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…