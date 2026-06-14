Sevgili Akrep, bu hafta başı Güneş'in Yengeç burcuna geçişi duygusal derinliğini fiziksel bedenine taşıyarak iştah dalgalanmaları yaşayabileceğini gösteriyor. Gece atıştırmalıklarını kesmeye özen göstererek mideni ve kilonu dengede tutuyorsun. Belki de bu hafta içine bir detoks programı da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Chiron Boğa geçişi ise tiroid veya boğaz hassasiyetlerini korumak adına tüketeceğin iyot ve doğal sıvılara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada her şeyin altında bir bit yeniği aramanın yarattığı zihinsel stresten de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…