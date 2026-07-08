Arka Sokaklar'la İlgili Yeni Gelişme Yaşandı: Selin Komiser Gitti, Oyunculara "Bekleyin" Dendi
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Kanal D'nin efsanevi dizisi Arka Sokaklar'la ilgili sezon sonundan bu yana belirsizlik hakimdi. Dizi için önce final yaptı dendi, daha sonra devam edebilir açıklaması geldi. Ancak Selin Komiser'e hayat veren Oya Akar'ın ayrılığının ve bazı oyuncuların veda paylaşımlarının ardından 'bu kez gerçekten bitti' diye düşünüldü. Arapsaçına dönen hikayede yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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20 sezon süren ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'la ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor.
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Oyuncuların veda paylaşımları yaptığı Arka Sokaklar'ın devam etmesi için yeni yollar aranmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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