Arka Sokaklar'la İlgili Yeni Gelişme Yaşandı: Selin Komiser Gitti, Oyunculara "Bekleyin" Dendi

Kanal D'nin efsanevi dizisi Arka Sokaklar'la ilgili sezon sonundan bu yana belirsizlik hakimdi. Dizi için önce final yaptı dendi, daha sonra devam edebilir açıklaması geldi. Ancak Selin Komiser'e hayat veren Oya Akar'ın ayrılığının ve bazı oyuncuların veda paylaşımlarının ardından 'bu kez gerçekten bitti' diye düşünüldü. Arapsaçına dönen hikayede yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş