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Arka Sokaklar'la İlgili Yeni Gelişme Yaşandı: Selin Komiser Gitti, Oyunculara "Bekleyin" Dendi

Arka Sokaklar'la İlgili Yeni Gelişme Yaşandı: Selin Komiser Gitti, Oyunculara "Bekleyin" Dendi

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2026 - 09:04
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Kanal D'nin efsanevi dizisi Arka Sokaklar'la ilgili sezon sonundan bu yana belirsizlik hakimdi. Dizi için önce final yaptı dendi, daha sonra devam edebilir açıklaması geldi. Ancak Selin Komiser'e hayat veren Oya Akar'ın ayrılığının ve bazı oyuncuların veda paylaşımlarının ardından 'bu kez gerçekten bitti' diye düşünüldü. Arapsaçına dönen hikayede yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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20 sezon süren ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'la ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

20 sezon süren ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'la ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

'Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı?' sorusunun sık sık sorulmasının nedeni diziyle ilgili bir bilinmezlik olmasıydı. Arka Sokaklar için önce final kararı alındı. Daha sonra Kanal D ile yapılan görüşmelerle birlikte dizinin akıbetine eylül ayında karar verileceği açıklandı. Oyunculara yeni yapımlara açık olmaları söylenirken diziden ayrılan ilk isim Selin Komiser'e hayat veren Oya Akar oldu.

Oyuncuların veda paylaşımları yaptığı Arka Sokaklar'ın devam etmesi için yeni yollar aranmaya başladı.

Oyuncuların veda paylaşımları yaptığı Arka Sokaklar'ın devam etmesi için yeni yollar aranmaya başladı.

Türker İnanoğlu 2023 yılında vefat etmeden bir yıl önce Arka Sokaklar'ın yapımcılığını Kanal D’nin iç yapımlar şirketi D Media’ya vermiş, şirket tarafından sezon sonunda ekibe projenin eylülde devam edip etmeyeceğinin kesin olmadığı aktarılmıştı. D Media'nın kapandığı iddia edilirken, seyirciden gelen yoğun istek üzerine dizinin devam etmesi için yeni yapım şirketi arandığı öne sürüldü. Henüz yeni dizi anlaşması yapmayan oyunculardan birkaç hafta beklemesi istendi. Yapım şirketleriyle görüşmeler sürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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