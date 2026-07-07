ATV'nin Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna 2 Sürpriz Oyuncu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ATV'nin yeni sezon için hazırlıkları başlayan dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosu tamamlanıyor. Akın Akınözü ve Merjem Šiljak’ın başrollerde yer aldığı Aşk ve Taht şimdiden sezonun en iddialı işleri arasında yer alırken kadroya 2 sürpriz oyuncunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV, Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ı yeni sezon için hazırlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Polat ve Ece Yüksel, Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın