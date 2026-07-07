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ATV'nin Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna 2 Sürpriz Oyuncu

ATV'nin Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna 2 Sürpriz Oyuncu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 13:23
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ATV'nin yeni sezon için hazırlıkları başlayan dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosu tamamlanıyor. Akın Akınözü ve Merjem Šiljak’ın başrollerde yer aldığı Aşk ve Taht şimdiden sezonun en iddialı işleri arasında yer alırken kadroya 2 sürpriz oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV, Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ı yeni sezon için hazırlıyor.

ATV, Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ı yeni sezon için hazırlıyor.

Akın Akınözü ve Merjem Šiljak’ın başrollerde yer aldığı Aşk ve Taht'ın kadro çalışmaları tam gaz devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Orhan'ın düşük reytingler nedeniyle final yapmasıyla yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için hazırlıklar başlarken iddialı dizinin kadrosuna 2 sürpriz oyuncu daha dahil oldu.

Merve Polat ve Ece Yüksel, Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Merve Polat ve Ece Yüksel, Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Merve Polat, Aşk ve Taht dizisinde haremin yönetiminden sorumlu olan Mihrişah Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanırken Ece Yüksel, Merjem Šiljak’ın canlandıracağı Prenses Destina'nın sağ kolu Rita olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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