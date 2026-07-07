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Aras Bulut İynemli, Kanal D'nin Yeni Dizisinden Başrol Teklifi Aldı

Aras Bulut İynemli, Kanal D'nin Yeni Dizisinden Başrol Teklifi Aldı

Kanal D yerli dizi Aras Bulut İynemli
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 09:18
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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Kanal D'nin yeni dizisi 'İyilik Öğretmeni'nden teklif aldığını duyurdu. Aras Bulut İynemli'nin yeni Kanal D dizisinin kadrosuna dahil olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin final yapan Deha dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi uzun süredir merak ediliyor.

Show TV'nin final yapan Deha dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi uzun süredir merak ediliyor.

Şimdilerde Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli'nin televizyona ne zaman geri döneceği hayranlarını meraklandırırken ünlü oyuncu için beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Kanal D'nin yeni dizisi için başrol teklifi aldığını duyurdu.

Aras Bulut İynemli'ye yeni Kanal D dizisi "İyilik Öğretmeni"nden başrol teklifi geldi.

Aras Bulut İynemli'ye yeni Kanal D dizisi "İyilik Öğretmeni"nden başrol teklifi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kod adı İyilik Öğretmeni olan dizinin başrolü için Aras Bulut İynemli'yle görüşmeler yapılıyor. Altuntaş, Eve Giden Yol dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından İynemli'nin teklife yanıt vereceğini açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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