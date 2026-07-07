Aras Bulut İynemli, Kanal D'nin Yeni Dizisinden Başrol Teklifi Aldı
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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Kanal D'nin yeni dizisi 'İyilik Öğretmeni'nden teklif aldığını duyurdu. Aras Bulut İynemli'nin yeni Kanal D dizisinin kadrosuna dahil olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin final yapan Deha dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi uzun süredir merak ediliyor.
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Aras Bulut İynemli'ye yeni Kanal D dizisi "İyilik Öğretmeni"nden başrol teklifi geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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