ATV'nin Yeni Dizisi Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu
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ATV ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, kısa sürede reytinglerde zirveye oturdu. Kızılcık Şerbeti'nden tanıdığımız Rahimcan Kapkap'ın başrolde yer aldığı Altı Üstü İstanbul her bölüm seyirciyi ekrana bağlarken sevilen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Altı Üstü İstanbul, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.
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Ezgi Çelik, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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