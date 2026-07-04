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ATV'nin Yeni Dizisi Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

ATV'nin Yeni Dizisi Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 15:08
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ATV ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, kısa sürede reytinglerde zirveye oturdu. Kızılcık Şerbeti'nden tanıdığımız Rahimcan Kapkap'ın başrolde yer aldığı Altı Üstü İstanbul her bölüm seyirciyi ekrana bağlarken sevilen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Altı Üstü İstanbul, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.

ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Altı Üstü İstanbul, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.

Reytinglerde üst sıralara yerleşen Altı Üstü İstanbul, her hafta izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ederken kadrosunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Başrolünde Kızılcık Şerbeti'nden tanıdığımız Rahimcan Kapkap'ın yer aldığı diziye sürpriz bir oyuncu daha katıldı.

Ezgi Çelik, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.

Ezgi Çelik, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre başarılı oyuncu Ezgi Çelik, Altı Üstü İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı.

Ezgi Çelik, dizide Elçin Zehra İrem'in hayat verdiği Naz karakterinin annesi Sezen rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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