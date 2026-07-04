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Uzak Şehir Fanlarına Müjde! Kanal D, Uzak Şehir'in Tekrarlarını Yayınlayacak

Uzak Şehir Fanlarına Müjde! Kanal D, Uzak Şehir'in Tekrarlarını Yayınlayacak

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 14:25
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Sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren Uzak Şehir için izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken Kanal D, dizinin tekrar bölümlerini yeniden yayınlama kararı aldı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapım, hafta içi her gün saat 14.00'te yeniden izleyiciyle buluşacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal
Oyuncu

Sinem Ünsal

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Kanal D'den Uzak Şehir seyircisi için sürpriz bir hamle geldi.

Kanal D'den Uzak Şehir seyircisi için sürpriz bir hamle geldi.

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir, sezon finalinin ardından kısa bir araya girerken yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Dizinin yeni bölümleri için geri sayım sürerken Kanal D, izleyicileri sevindirecek bir karara imza attı.

Reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Uzak Şehir'in tekrar bölümleri ekrana dönüyor. Kaçıranlar ya da diziyi yeniden izlemek isteyenler için yapım, hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İşte Kanal D'nin yayınladığı Uzak Şehir fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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