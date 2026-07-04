Uzak Şehir Fanlarına Müjde! Kanal D, Uzak Şehir'in Tekrarlarını Yayınlayacak
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Sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren Uzak Şehir için izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken Kanal D, dizinin tekrar bölümlerini yeniden yayınlama kararı aldı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapım, hafta içi her gün saat 14.00'te yeniden izleyiciyle buluşacak.
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Kanal D'den Uzak Şehir seyircisi için sürpriz bir hamle geldi.
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İşte Kanal D'nin yayınladığı Uzak Şehir fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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