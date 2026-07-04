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Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat'ın Yeni Projesindeki Partneri Belli Oldu

Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat'ın Yeni Projesindeki Partneri Belli Oldu

Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 11:25 Son Güncelleme: 04.07.2026 - 11:27
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NOW'ın ilgiyle izlenen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Halef'in sezon finalinde Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat projeye veda etti. Aybüke Pusat'ın Halef dizisinin ardından yeni film projesi geçtiğimiz günlerde duyurulurken yeni partneri de belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Halef: Köklerin Çağrısı
Dizi

Halef: Köklerin Çağrısı

Aybüke Pusat
Oyuncu

Aybüke Pusat

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NOW'da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek'e hayat veren Aybüke Pusat'ın vedası gündeme bomba gibi düşmüştü.

NOW'da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek'e hayat veren Aybüke Pusat'ın vedası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Halef'in sezon finalinde karakteri Melek'in ölmesiyle diziye veda eden Aybüke Pusat'ın ayrılığı sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Özellikle dizi seyircisi Melek karakterinin gidişini henüz kabullenemezken Aybüke Pusat'ın yeni projesi 'En Mutlu Günümde' duyurulmuştu.

Erkan Tunç'un yazıp yöneteceği film projesinin başrolü olan Aybüke Pusat'ın partneri sonunda belli oldu.

Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat, Halil Babür'le partner oldu.

Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat, Halil Babür'le partner oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Halil Babür, 'En Mutlu Günümde' filminde Ercan karakterine hayat verecek. 

Birsen Altuntaş, filmin konusunu şu sözlerle açıkladı:

Filmde bir cemaatin himayesinde evlendirilen Nesrin (Aybüke Pusat) ve Ercan birbirlerini tanıdıkça hem aşkı hem de hayatlarını kuşatan yalanları keşfeder. Ancak ulaştıkları hakikat, onları özgürleştirmek yerine geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürükler.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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