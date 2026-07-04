Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat'ın Yeni Projesindeki Partneri Belli Oldu
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NOW'ın ilgiyle izlenen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Halef'in sezon finalinde Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat projeye veda etti. Aybüke Pusat'ın Halef dizisinin ardından yeni film projesi geçtiğimiz günlerde duyurulurken yeni partneri de belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek'e hayat veren Aybüke Pusat'ın vedası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat, Halil Babür'le partner oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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