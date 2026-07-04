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TV100'den Ayrılan İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresi Belli Oldu

TV100'den Ayrılan İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 09:22
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aylardır merak edilen yeni adresi sonunda netleşti. TV100'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Küçükkaya'nın dönüşü, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla duyuruldu.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekranlara dönüşüyle ilgili beklenen gelişme netleşti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekranlara dönüşüyle ilgili beklenen gelişme netleşti.

Geçtiğimiz yıl TV100 ile yollarını ayıran deneyimli gazetecinin yeni sezonda hangi kanalda izleyici karşısına çıkacağı merak konusu olmuştu. Bekleyiş, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sona erdi.

2022 yılında Halk TV kadrosuna katılan ve hafta içi her sabah yayınlanan programıyla izleyici karşısına çıkan Küçükkaya, geçtiğimiz yıl kanaldan ayrılarak TV100'e geçmişti. Ancak bu birliktelik uzun sürmemiş, gazeteci yaklaşık iki hafta sonra kanalla yollarını ayırmıştı.

TV100'den ayrılmasının ardından mayıs ayında yeniden Halk TV'ye döneceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Küçükkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık 8 aydır çalışmadığını belirterek, 'Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok.' sözleriyle bu iddiaları yalanlamıştı. 

İsmail Küçükkaya, X hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü TV'nin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

İşte İsmail Küçükkaya'nın Sözcü TV paylaşımı:

İşte İsmail Küçükkaya'nın Sözcü TV paylaşımı:
twitter.com

“Günaydın Türkiyem” diyeceğiz hafta içi her sabah; Sözcü Televizyonu’nda. Hakikat Yolculuğu devam edecek. Demokrasi Meydanı’nda toplanacağız.

Eylül’den itibaren.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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