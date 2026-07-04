TV100'den Ayrılan İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresi Belli Oldu
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aylardır merak edilen yeni adresi sonunda netleşti. TV100'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Küçükkaya'nın dönüşü, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla duyuruldu.
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekranlara dönüşüyle ilgili beklenen gelişme netleşti.
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İşte İsmail Küçükkaya'nın Sözcü TV paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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