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İnci Taneleri Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Ömür Usta'nın Kadrosuna Dahil Oldu

İnci Taneleri Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Ömür Usta'nın Kadrosuna Dahil Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 21:42
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NOW, yeni sezon için iddialı dizi Ömür Usta'nın hazırlıklarına devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı dizinin kadrosu tamamlanırken son olarak İnci Taneleri'nde rol alan ünlü oyuncunun dizi kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, şimdiden sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.

NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, şimdiden sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.

Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Bülent İnal'ın başrollerde yer aldığı Ömür Usta'nın oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Hazırlıklarında sona gelinen yeni dizinin eylül ayında NOW ekranlarında olması beklenirken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Son olarak İnci Taneleri'nde Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, Ömür Usta'nın kadrosuna dahil oldu.

Son olarak İnci Taneleri'nde Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, Ömür Usta'nın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin Yıldız'ı Ümit Beste Kargın, Ömür’ün büyük oğlu Cüneyt’in eşi Vildan'ı canlandıracak. Ümit Beste Kargın, dizide Nurgül Yeşilçay'ın gelini olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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