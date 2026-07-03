İnci Taneleri Oyuncusu, NOW'ın Yeni Dizisi Ömür Usta'nın Kadrosuna Dahil Oldu
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NOW, yeni sezon için iddialı dizi Ömür Usta'nın hazırlıklarına devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı dizinin kadrosu tamamlanırken son olarak İnci Taneleri'nde rol alan ünlü oyuncunun dizi kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, şimdiden sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.
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Son olarak İnci Taneleri'nde Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, Ömür Usta'nın kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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