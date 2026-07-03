Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş, Yeni Sezon Öncesi Askere Gidiyor
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Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu öncesinde dizinin Civan'ı Barış Baktaş askere gidiyor.
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Sevdiğim Sensin'in Civan'ı asker tıraşı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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