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Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş, Yeni Sezon Öncesi Askere Gidiyor

Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş, Yeni Sezon Öncesi Askere Gidiyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 20:09
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Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş, 2. sezon çekimleri başlamadan askere gidiyor. 4 Temmuz günü Tekirdağ'a askerliğe gitmeye hazırlanan Barış Baktaş'ın asker tıraşı olduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu öncesinde dizinin Civan'ı Barış Baktaş askere gidiyor.

Sevdiğim Sensin'in 2. sezonu öncesinde dizinin Civan'ı Barış Baktaş askere gidiyor.

Geçtiğimiz sezon ekrana gelen Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Civan karakteriyle adından söz ettiren Baktaş, Muş'ta gerçekleştirilen Babamın Damadı filminin çekimlerinin ardından askere gitmeye hazırlanıyor.

Sevdiğim Sensin'in Civan'ı asker tıraşı oldu.

Sevdiğim Sensin'in Civan'ı asker tıraşı oldu.

Birsen Altuntaş, askere gitmeden öncesi saçlarını kestiren Barış Baktaş'ın, 4 Temmuz'da birliğine teslim olacağını yazdı. Askerlik görevini Tekirdağ'da yerine getirecek olan Baktaş'ın 29 Temmuz'da terhis olması planlanıyor. 

Oyuncunun, ağustos ayında ise Sevdiğim Sensin dizisinin ikinci sezon çekimlerinde yeniden sete çıkacağı belirtildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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