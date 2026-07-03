ATV'nin Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna Yeni Oyuncu
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ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Aşk ve Taht için hazırlıklar devam ediyor. Akın Akınözü'nün başrolde yer aldığı yeni dönem dizisinin kadrosu tamamlanırken diziye sürpriz bir ismin daha dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi Aşk ve Tahtın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Oyuncu Cem Bender, Aşk ve Taht dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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