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ATV'nin Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna Yeni Oyuncu

ATV'nin Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna Yeni Oyuncu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 17:53
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ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Aşk ve Taht için hazırlıklar devam ediyor. Akın Akınözü'nün başrolde yer aldığı yeni dönem dizisinin kadrosu tamamlanırken diziye sürpriz bir ismin daha dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi Aşk ve Tahtın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi Aşk ve Tahtın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Başrolünde Akın Akınözü ve Merjem Šiljak yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor. Başrollere Ferit Kaya, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Selin Genç'in eşlik edeceği dizinin çekimlerinden önce kadrosu tamamlanıyor.

Oyuncu Cem Bender, Aşk ve Taht dizisine dahil oldu.

Oyuncu Cem Bender, Aşk ve Taht dizisine dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Aşk ve Taht kadrosuna deneyimli oyuncu Cem Bender de katıldı. Bender'in dizide Ayaba karakterini canlandıracağı öğrenildi.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, hem oyuncu kadrosu hem de dönem atmosferiyle ekranın en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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