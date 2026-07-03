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Show TV'nin Yaz Dizisi Zirveyi Bırakmıyor: 2 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Show TV'nin Yaz Dizisi Zirveyi Bırakmıyor: 2 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 16:30
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2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

2 Temmuz Perşembe gününe ait reyting verileri açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı, Show TV ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk oldu! Öte yandan ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun enfes bir yükseliş yaşadı.

İşte 2 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları...

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2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

2 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünün ekrana geldiği 2 Temmuz Perşembe akşamı reyting sonuçları açıklandı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı Muhtemel Aşk, reytinglerde zirveyi bırakmadı. TOTAL ve AB grubunda yükseliş yaşayan Muhtemel Aşk, yalnızca ABC1 kategorisinde ufak bir düşüş gösterdi. Öte yandan sevilen yaz dizisi üç kategoride de 1. sırada yer aldı.

Muhtemel Aşk'ı reytinglerde Var Mısın Yok Musun ve İspanya - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması takip etti.

2 Temmuz Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:

2 Temmuz Perşembe TOTAL Reyting Sonuçları:

2 Temmuz Perşembe AB Reyting Sonuçları:

2 Temmuz Perşembe AB Reyting Sonuçları:

2 Temmuz Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:

2 Temmuz Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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