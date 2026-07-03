Ünlü Oyuncu Halef'ten Ayrılıp Taşacak Bu Deniz'in Rakibi Sevdam Karadeniz'e Dahil Oldu
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Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz dizisinde başrol krizi yaşanmıştı. Başrollerin 'no name' isimler olmasının ardından diziye Halef dizisinden bir oyuncu transfer oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz'in başarısının ardından yeni sezonda rakibi olacak Sevdam Karadeniz, hazırlıklara bir krizle başlamıştı.
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Dizide önce yan rol olarak anlaşılan Erdem Adilce daha sonra başrole alınmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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