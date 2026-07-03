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Meğer Ekran Başında "Ölüp Bittiğimiz" O Ünlü Çiftler Kamera Arkasında Birbirinden Nefret Ediyormuş!

Meğer Ekran Başında "Ölüp Bittiğimiz" O Ünlü Çiftler Kamera Arkasında Birbirinden Nefret Ediyormuş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2026 - 13:49
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Gazeteci Birsen Altuntaş ve Elçin Ateş, katıldıkları yayında ekranların en sevilen, kimyalarına bayıldığımız bazı başrol çiftlerinin kamera arkasındaki gerçek ilişkilerini ifşa etti. Meğer biz ekran başında aşklarından erirken, onlar arkada gırtlak gırtlağa geliyormuş!

Kaynak: Dolu TV

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Birsen Altuntaş, Elçin Ateş'in YouTube kanalı Dolu TV'deki programına katılarak gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Birsen Altuntaş, Elçin Ateş'in YouTube kanalı Dolu TV'deki programına katılarak gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Elçin Ateş, televizyon sektöründeki bu zorunlu profesyonelliği anlatırken sözü ilk olarak son dönemde aynı projede yer alan iki dev isme getirdi: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir“Çağatay Ulusoy’la Demet Özdemir’in arası çok iyi değildi. Ama bence çok iyi performans sergiliyorlardı. Bu da büyük bir başarı. Düşünsene, kanının uymadığı biri var. İletişiminin, etkileşiminin uymadığı biri var. Ve onunla aşk oynuyorsun.” diyen Elçin Ateş'in ardından konu Kara Sevda ile fırtınalar estiren Neslihan Atagül ve Burak Özçivit ikilisine geldi.

Yayınlandığı dönem dünyayı kasıp kavuran, Türk televizyon tarihinin ilk ve tek Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Kara Sevda'nın efsane aşıkları Kemal ve Nihan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Meğer o tutkulu aşk, safi nefretten ibaretmiş!

Yayınlandığı dönem dünyayı kasıp kavuran, Türk televizyon tarihinin ilk ve tek Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Kara Sevda'nın efsane aşıkları Kemal ve Nihan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Meğer o tutkulu aşk, safi nefretten ibaretmiş!

Birsen Altuntaş, dizinin çekildiği dönem set arkasında yaşanan amansız savaşı şu sözlerle özetledi:

Kara Sevda Emmy ödülü aldı. Kara Sevda’da Burak Özçivit’le Neslihan Atagül birbirlerinden nefret ederek oynadılar. Ben de hep izlerken şunu düşünürdüm… Birbirlerinden hoşlanmayıp bu kadar gırtlak gırtlağa gelmiş iki oyuncu nasıl oynayabiliyor?”Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen aradaki buzlar erimemiş, aksine adeta kutup iklimine dönmüş. Yeniden ekranlara dönecek Neslihan Atagül'ün Burak Özçivit'le rol oynar mısınız sorusuna 'Olmaz' demesi de her şeyi açıklayan cinsten... Anlayacağınız, televizyon dünyasında aşk ve nefret arasındaki o ince çizgi, bazen tamamen reytingler ve profesyonellik sayesinde hayatta kalıyor. Biz de ekran başında 'Ay ne yakışıyorlar' diye iç çekmeye devam ediyoruz!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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