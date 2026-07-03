Meğer Ekran Başında "Ölüp Bittiğimiz" O Ünlü Çiftler Kamera Arkasında Birbirinden Nefret Ediyormuş!

Birsen Altuntaş, dizinin çekildiği dönem set arkasında yaşanan amansız savaşı şu sözlerle özetledi:

“Kara Sevda Emmy ödülü aldı. Kara Sevda’da Burak Özçivit’le Neslihan Atagül birbirlerinden nefret ederek oynadılar. Ben de hep izlerken şunu düşünürdüm… Birbirlerinden hoşlanmayıp bu kadar gırtlak gırtlağa gelmiş iki oyuncu nasıl oynayabiliyor?”Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen aradaki buzlar erimemiş, aksine adeta kutup iklimine dönmüş. Yeniden ekranlara dönecek Neslihan Atagül'ün Burak Özçivit'le rol oynar mısınız sorusuna 'Olmaz' demesi de her şeyi açıklayan cinsten... Anlayacağınız, televizyon dünyasında aşk ve nefret arasındaki o ince çizgi, bazen tamamen reytingler ve profesyonellik sayesinde hayatta kalıyor. Biz de ekran başında 'Ay ne yakışıyorlar' diye iç çekmeye devam ediyoruz!