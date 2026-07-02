Düğünümüz Var Dizisinde Flaş Gelişme: Başrol Oyuncusu Kadrodan Ayrıldı
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Star TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan komedi dizisi Düğünümüz Var'da flaş gelişme yaşandı. Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan Düğünümüz Var, temmuz ayında sete çıkacaktı. Birsen Altuntaş, Düğünümüz Var'ın başrol oyuncusunun kadroya veda ettiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var cephesinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.
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Şükran Ovalı, Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna veda etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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