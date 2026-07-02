article/comments
article/share
Haberler
TV
Düğünümüz Var Dizisinde Flaş Gelişme: Başrol Oyuncusu Kadrodan Ayrıldı

Düğünümüz Var Dizisinde Flaş Gelişme: Başrol Oyuncusu Kadrodan Ayrıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 17:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan komedi dizisi Düğünümüz Var'da flaş gelişme yaşandı. Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan Düğünümüz Var, temmuz ayında sete çıkacaktı. Birsen Altuntaş, Düğünümüz Var'ın başrol oyuncusunun kadroya veda ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var cephesinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var cephesinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Poll Production imzası taşıyan ve yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam ve Binnur Kaya gibi başarılı isimler bulunuyor. Temmuz ayında sete çıkması beklenen Düğünümüz Var'ın hazırlıkları devam ederken kadroda flaş bir ayrılık yaşandı.

Düğünümüz Var'ın oyuncu kadrosunda son anda değişikliğe gidildi. Daha önce projede yer alacağı duyurulan Şükran Ovalı, karşılıklı anlaşma sonucunda diziden ayrıldı.

Şükran Ovalı, Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna veda etti.

Şükran Ovalı, Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Şükran Ovalı'nın canlandırması planlanan karakterin yaratıcı süreçte yeniden şekillendirilmesi nedeniyle taraflar projeye birlikte devam etmeme kararı aldı. Oyuncunun ise yeni projeler için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın