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Aras Bulut İynemli Sete Çıktı: Eve Giden Yol'dan Yeni Kareler Yayınlandı

Aras Bulut İynemli Sete Çıktı: Eve Giden Yol'dan Yeni Kareler Yayınlandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 16:39 Son Güncelleme: 02.07.2026 - 16:40
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Netflix'in yeni yerli dizisi Eve Giden Yol için geri sayım başladı. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı yapımdan yeni set fotoğrafları paylaşılırken, gizem dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Lost
Dizi

Lost

Nilperi Şahinkaya
Oyuncu

Nilperi Şahinkaya

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Dünyaca ünlü Lost dizisine benzer hikayesiyle tanıtılan "Eve Giden Yol" geçtiğimiz günlerde sete çıktı.

Dünyaca ünlü Lost dizisine benzer hikayesiyle tanıtılan "Eve Giden Yol" geçtiğimiz günlerde sete çıktı.

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Eve Giden Yol için çekimler resmen başladı. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı yapımdan yeni set kareleri de izleyicilerle paylaşıldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Aras Bulut İynemli'ye Nilperi Şahinkaya, Alper Çankaya, Özge Törer, Durukan Ordu, Saygın Soysal, Osman Alkaş ve Sennur Nogaylar eşlik ediyor.

Eve Giden Yol, Anadolu'nun ücra bir köşesinde meydana gelen trafik kazasının ardından kendilerini gizemli olayların ortasında bulan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini ve köyde yaşanan esrarengiz gelişmeleri ekrana taşıyacak. Netflix'te yayınlanacak dizi, şimdiden yılın en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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