Aras Bulut İynemli Sete Çıktı: Eve Giden Yol'dan Yeni Kareler Yayınlandı
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Netflix'in yeni yerli dizisi Eve Giden Yol için geri sayım başladı. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı yapımdan yeni set fotoğrafları paylaşılırken, gizem dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü Lost dizisine benzer hikayesiyle tanıtılan "Eve Giden Yol" geçtiğimiz günlerde sete çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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