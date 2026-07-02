Backrooms Yeniden Vizyona Giriyor: Finaline 16 Dakikalık Yepyeni Görüntüler Eklendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Korku sinemasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından Backrooms, sinemalara özel hazırlanan genişletilmiş versiyonuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Gişede yakaladığı büyük başarının ardından filme eklenen yepyeni sahneler, hikâyenin gizemini daha da derinleştirerek hayranlara farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korku sinemasına yeni bir soluk getiren Backrooms, yılın en çok izlenen korku filmlerinin başında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Backrooms, 16 dakika uzatılmış versiyonuyla yeniden vizyona girecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın