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Backrooms Yeniden Vizyona Giriyor: Finaline 16 Dakikalık Yepyeni Görüntüler Eklendi

Backrooms Yeniden Vizyona Giriyor: Finaline 16 Dakikalık Yepyeni Görüntüler Eklendi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 15:47 Son Güncelleme: 02.07.2026 - 15:48
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Korku sinemasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından Backrooms, sinemalara özel hazırlanan genişletilmiş versiyonuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Gişede yakaladığı büyük başarının ardından filme eklenen yepyeni sahneler, hikâyenin gizemini daha da derinleştirerek hayranlara farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Backrooms
Film

Backrooms

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Korku sinemasına yeni bir soluk getiren Backrooms, yılın en çok izlenen korku filmlerinin başında yer alıyor.

Korku sinemasına yeni bir soluk getiren Backrooms, yılın en çok izlenen korku filmlerinin başında yer alıyor.

Türkiye'de vizyonda kaldığı ilk ayda 421 bin 793 kişi tarafından izlenen Backrooms, 2026'nın gişede en çok ilgi gören yapımlarından biri olmayı başardı. Yılın en yüksek seyirci sayısına ulaşan ilk 10 filmi arasına giren yapım, yabancı filmler sıralamasında ise ilk 7'de yer alıyor. Dünya genelinde de beklentilerin üzerine çıkan performansıyla adından söz ettiren film, A24 tarihinin en fazla hasılat elde eden yapımı unvanını da elinde bulunduruyor.

Backrooms, 16 dakika uzatılmış versiyonuyla yeniden vizyona girecek.

Backrooms, 16 dakika uzatılmış versiyonuyla yeniden vizyona girecek.

İnternet kültüründen doğarak kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Backrooms, şimdi sinema salonlarına özel hazırlanan yeni versiyonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Backrooms: Her Şey Gitmeli Versiyonu adıyla gösterime girecek bu özel kurgu, hikayeyi daha da genişleten yeni sahneler içeriyor.

Backrooms'un genişletilmiş versiyonu 3 Temmuz Cuma günü vizyona giriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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