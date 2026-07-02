Türkiye'de Haziran Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu
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Haziran ayı boyunca Türkiye’de dijital platformlarda hangi yapımların öne çıktığı belli oldu. JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre, 1 - 30 Haziran tarihleri arasında izleyicilerin en çok tercih ettiği dizi ve filmler açıklandı.
İşte haziran ayında Türkiye’de dijital platform kullanıcılarının en çok izlediği dizi ve filmler...
KAYNAK: JustWatch
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Türkiye'de haziran ayı boyunca en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu.
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Haziran ayında en çok izlenen diziler:
Haziran ayında en çok izlenen filmler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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