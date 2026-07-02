article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Türkiye'de Haziran Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

Türkiye'de Haziran Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 13:57 Son Güncelleme: 02.07.2026 - 14:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayı boyunca Türkiye’de dijital platformlarda hangi yapımların öne çıktığı belli oldu. JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre, 1 - 30 Haziran tarihleri arasında izleyicilerin en çok tercih ettiği dizi ve filmler açıklandı.

İşte haziran ayında Türkiye’de dijital platform kullanıcılarının en çok izlediği dizi ve filmler...

KAYNAK: JustWatch

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uykucu
Film

Uykucu

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana
Film

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana

Hizmetçi
Film

Hizmetçi

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1
Film

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Furiosa: Bir Mad Max Destanı
Film

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Nasıl Seks Yapacağız?
Film

Nasıl Seks Yapacağız?

Yaz Evi
Film

Yaz Evi

Sex and the City
Film

Sex and the City

Jurassic World
Film

Jurassic World

Game of Thrones
Dizi

Game of Thrones

House of the Dragon
Dizi

House of the Dragon

The Walking Dead
Dizi

The Walking Dead

Prens
Dizi

Prens

Kimler Geldi Kimler Geçti
Dizi

Kimler Geldi Kimler Geçti

Gibi
Dizi

Gibi

From
Dizi

From

Off Campus
Dizi

Off Campus

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de haziran ayı boyunca en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu.

Türkiye'de haziran ayı boyunca en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu.

JustWatch, haziran ayında Türkiye'deki dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmleri derledi. Yayınlanan verilere göre Türkiye’de haziran ayında en çok izlenen dizi Off Campus olurken ikinci sırasında From yer aldı. 

Haziran ayında en çok izlenen filmlere baktığımızda da Nasıl Seks Yapacağız? en çok izlenen film olarak karşımıza çıktı.

Haziran ayında en çok izlenen diziler:

Haziran ayında en çok izlenen diziler:

1) Off Campus

2) From

3) House of the Dragon

4) Game of Thrones

5) Not Suitable for Work

6) Prens

7) Kimler Geldi Kimler Geçti

8) Gibi

9) The Walking Dead

10) Teach You a Lesson

Haziran ayında en çok izlenen filmler:

Haziran ayında en çok izlenen filmler:

1) Nasıl Seks Yapacağız?

2) Uykucu

3) Yaz Evi

4) Seks and the City

5) Jurassic World: Yeniden Doğuş

6) D.I.S.C.O

7) Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

8) Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı

9) Hizmetçi

10) Yan Yana

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın