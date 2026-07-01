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Behzat Ç. Geri Dönüyor! Yeni Sezondan İlk Görüntüler Paylaşıldı

Behzat Ç. Geri Dönüyor! Yeni Sezondan İlk Görüntüler Paylaşıldı

Behzat Ç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 17:16 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 17:17
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Fenomen polisiye dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi', dördüncü sezon çekimlerine resmen başladı. Ankara'da devam eden set çalışmalarından ilk kareler paylaşılırken, yeni sezona dair dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi
Dizi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

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'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dördüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dördüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Behzat Ç.'nin Ankara'da başlayan çekimleri tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen yeni sezondan ilk set kareleri de izleyiciyle buluştu. Başkent Ankara'nın sokaklarında yeniden kamera karşısına geçen ekip, hem dizinin kendine özgü atmosferini hem de yeni hikâyeye dair ilk ipuçlarını paylaştı. Yayınlanan görüntüler, yeni sezon için beklentiyi daha da yükseltti.

Behzat Ç.'nin Cevdet'i geri dönüyor!

Behzat Ç.'nin Cevdet'i geri dönüyor!

Yeni sezonda izleyiciyi dikkat çekici bir değişiklik bekliyor. Hikaye, üç yıllık bir zaman atlamasıyla başlarken serinin sevilen karakterlerinden Cevdet, uzun bir aranın ardından yeniden Ankara Cinayet Büro ekibine katılarak hikayedeki yerini alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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