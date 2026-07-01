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Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması Geliyor! Kadroya Usta Oyuncu Dahil Oldu

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması Geliyor! Kadroya Usta Oyuncu Dahil Oldu

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 12:37 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 12:38
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Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Çakallarla Dans, sekizinci filmiyle beyazperdeye dönüyor. 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması' için hazırlıklar tamamlanırken, filmin oyuncu kadrosu ve çekim detayları da netleşti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Çakallarla Dans
Film

Çakallarla Dans

Nur Sürer
Oyuncu

Nur Sürer

Tanju Bilir
Oyuncu

Tanju Bilir

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Çakallarla Dans'ın 8. devam filmi "Şututgart Çıkarması" duyuruldu.

Çakallarla Dans'ın 8. devam filmi "Şututgart Çıkarması" duyuruldu.

Hazırlıkları hız kazanan fenomen komedi serisinin yeni halkası 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması', 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını SugarWorkz, TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Murat Şeker oturacak.

Ocak ayında ön hazırlık sürecine başlayan ekip, Almanya ayağındaki çekimler için kapsamlı mekan çalışmalarını tamamladı. Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi, Fatma ve Hüseyin Abi karakterlerinin hikayelerine ev sahipliği yapacak lokasyonlar tek tek belirlendi.

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'na usta oyuncu Nur Sürer dahil oldu.

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'na usta oyuncu Nur Sürer dahil oldu.

Çakallarla Dans serisinin sevilen karakterlerine bu kez güçlü isimler de eşlik edecek. Nur Sürer'in hayat verdiği Yenge karakterinin yanı sıra Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun ve Tanju Bilir de ekibe katılarak filmin kadrosunu güçlendirecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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