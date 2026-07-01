Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması Geliyor! Kadroya Usta Oyuncu Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Çakallarla Dans, sekizinci filmiyle beyazperdeye dönüyor. 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması' için hazırlıklar tamamlanırken, filmin oyuncu kadrosu ve çekim detayları da netleşti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çakallarla Dans'ın 8. devam filmi "Şututgart Çıkarması" duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'na usta oyuncu Nur Sürer dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın