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Efsane Kadro Bir Arada! 2 Aile Arasında Setinden İlk Kamera Arkası Görüntüleri

Efsane Kadro Bir Arada! 2 Aile Arasında Setinden İlk Kamera Arkası Görüntüleri

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 16:41 Son Güncelleme: 30.06.2026 - 16:42
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4 Aralık'ta vizyona girecek olan '2 Aile Arasında' filminin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, merakla beklenen yapımdan ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Setten gelen görüntülerde oyuncu ekibinin eğlenceli halleri ve çekim aralarında yaşanan kahkaha dolu anlar dikkat çekerken ilk filmdeki efsane kadronun yeniden bir arada olması sosyal medyadanın gündemine oturdu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aile Arasında
Film

Aile Arasında

Erdal Özyağcılar
Oyuncu

Erdal Özyağcılar

Şevket Çoruh
Oyuncu

Şevket Çoruh

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Merakla beklenen "2 Aile Arasında" filminden ilk set görüntüleri geldi!

Merakla beklenen "2 Aile Arasında" filminden ilk set görüntüleri geldi!

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu ve BKM imzası taşıyan yapımın kamera arkası görüntüleri, filmin enerjisini şimdiden hissettiriyor. Çekimler sürerken paylaşılan ilk kareler ve videolar, devam filmine dair beklentiyi daha da artırdı.

Aile Arasında'nın devamı 9 yıl sonra geliyor.

Aile Arasında'nın devamı 9 yıl sonra geliyor.

2017 yılında vizyona giren 'Aile Arasında', gişede yakaladığı büyük başarının ardından televizyon ve dijital platformlarda da en çok izlenen yerli filmler arasına adını yazdırmıştı. Yıllardır beklenen devam halkası olan '2 Aile Arasında' ise 4 Aralık 2026'da seyirciyle buluşacak.

Filmin geniş oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.

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İşte 2 Aile Arasında filminden ilk set görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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