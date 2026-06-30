Efsane Kadro Bir Arada! 2 Aile Arasında Setinden İlk Kamera Arkası Görüntüleri
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4 Aralık'ta vizyona girecek olan '2 Aile Arasında' filminin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, merakla beklenen yapımdan ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Setten gelen görüntülerde oyuncu ekibinin eğlenceli halleri ve çekim aralarında yaşanan kahkaha dolu anlar dikkat çekerken ilk filmdeki efsane kadronun yeniden bir arada olması sosyal medyadanın gündemine oturdu.
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Merakla beklenen "2 Aile Arasında" filminden ilk set görüntüleri geldi!
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Aile Arasında'nın devamı 9 yıl sonra geliyor.
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İşte 2 Aile Arasında filminden ilk set görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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