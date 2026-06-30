29 Haziran - 5 Temmuz: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?
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29 Haziran - 5 Temmuz haftasında sinema salonlarında animasyondan korkuya, gerilimden süper kahraman filmlerine kadar farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Aynı hafta Ankara, İzmir ve Bursa sahnelerinde ise müzikalden drama, komediden stand up gösterilerine uzanan geniş bir tiyatro programı seyircileri bekliyor!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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30 Haziran - 5 Temmuz: Vizyonda Hangi Filmler Var?
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30 Haziran - 5 Temmuz: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları
30 Haziran - 5 Temmuz: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları
30 Haziran - 5 Temmuz: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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