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29 Haziran - 5 Temmuz: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

29 Haziran - 5 Temmuz: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 10:17
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29 Haziran - 5 Temmuz haftasında sinema salonlarında animasyondan korkuya, gerilimden süper kahraman filmlerine kadar farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Aynı hafta Ankara, İzmir ve Bursa sahnelerinde ise müzikalden drama, komediden stand up gösterilerine uzanan geniş bir tiyatro programı seyircileri bekliyor!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok
Film

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Tatil
Film

Tatil

Otopsi
Film

Otopsi

Minyonlar ve Canavarlar
Film

Minyonlar ve Canavarlar

Sleepwalker
Film

Sleepwalker

Benedict Cumberbatch
Oyuncu

Benedict Cumberbatch

Tom Holland
Oyuncu

Tom Holland

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30 Haziran - 5 Temmuz: Vizyonda Hangi Filmler Var?

30 Haziran - 5 Temmuz: Vizyonda Hangi Filmler Var?

Minyonlar ve Canavarlar

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u ele geçirip birer film yıldızına dönüşmesini konu alıyor. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar ve Minyonlar dünyaya canavarlar salarak büyük bir kaosa neden olur. Gezegen tehlikeye girince Minyonlar yeniden bir araya gelir ve bu kez hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.

  • Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

  • Senarist: Brian Lynch, Pierre Coffin

  • Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

  • Orijinal Adı: Minions & Monsters

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Peter Parker’ın yaşadığı kaosu konu alıyor. Hayatı ve sevdikleri halkın gözü önüne serilen Peter, bu durumu düzeltmek için Doktor Strange’den yardım ister. Ancak yapılan büyünün parametreleri değişince işler beklenmedik şekilde kontrolden çıkar ve Peter kendisini çok daha büyük bir tehdidin ortasında bulur.

  • Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2021

  • Yeniden Vizyona Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022

  • Süre: 2 saat 28 dakika

  • Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

  • Yönetmen: Jon Watts

  • Senarist: Chris McKenna, Erik Sommers

  • Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

  • Orijinal Adı: Spider-Man: No Way Home

Otopsi

Otopsi, River Fields Cenaze Evi’nde gece vardiyasında çalışmaya başlayan morg bilimleri mezunu Rebecca Owens’ın hikayesini anlatıyor. İlk başta sıradan görünen iş, gece ilerledikçe ürpertici bir hal alır. Rebecca, morgun sessizliği içinde açıklayamadığı olaylarla ve karanlık güçlerin varlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

  • Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Süre: 1 saat 31 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Jeremiah Kipp

  • Senarist: Brian Clarke, Tracee Beebe

  • Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier

  • Orijinal Adı: The Mortuary Assistant

Sleepwalker

Sleepwalker, kızını kaybetmenin acısıyla boğuşan bir annenin hikayesini konu alıyor. Şiddet uygulayan kocasını komaya sokan trafik kazasının ardından hayatı altüst olan kadın, korkunç görüntüler görmeye başlar. Zamanla gerçeklik ve kabus arasındaki çizgi bulanıklaşır.

  • Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Brandon Auman

  • Senarist: Brandon Auman

  • Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D’Angelo

Tatil

Tatil, okul arkadaşlarıyla tatile çıkan bir grup gencin yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişinin ortaya çıkmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce bir ailenin vahşice katledildiği evde, gençleri ölümle yüz yüze getirecek tehlikeli bir psikopat beklemektedir.

  • Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ömür Çalışkan

  • Senarist: Şeyda Terzioğlu

  • Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil

30 Haziran - 5 Temmuz: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

30 Haziran - 5 Temmuz: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

7 Kocalı Hürmüz Müzikali

Sadık Şendil’in unutulmaz eserinden uyarlanan 7 Kocalı Hürmüz, farklı mesleklerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşananları mizahi bir dille sahneye taşıyor. Anadolu Ateşi koreografisi, güçlü kadrosu ve Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

  • Tarih: 1 Temmuz

  • Mekan: Oran Açık Hava Sahnesi

  • Tür: Müzikal, Kabare

  • Oyuncular: Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir

  • Yaş Sınırı: 13+

Özgür Turhan - Yepyenisi

Özgür Turhan, “Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından yeni stand up gösterisi “Yepyenisi” ile seyirci karşısına çıkıyor. Türkiye turnesine devam eden komedyen, kendine has mizah diliyle izleyicilere eğlenceli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

  • Tarih: 2 Temmuz

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi - Kırmızı Salon

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Özgür Turhan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: Belirtilmemiş

Fabrikada Cinayet

Yanmaktan son anda kurtulmuş bir depo, hayallerle dolu duvarlar, eski bir radyo ve yolunu bulmaya çalışan bir insanın hikayesi sahneye taşınıyor. Güç, cesaret ve insanın kendi çıkmazları üzerine kurulan oyun, dramatik atmosferiyle izleyiciyi etkileyici bir hikayeye davet ediyor.

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Atacan Şanlı & Süleyman Ceylan

Victor Hugo’nun unutulmaz eseri Bir İdam Mahkumunun Son Günü, iki kişilik özel bir uyarlamayla sahneye taşınıyor. Atacan Şanlı ve Süleyman Ceylan’ın yorumuyla izleyiciyle buluşan oyun, ölümle yaşam arasındaki son saatleri çarpıcı bir atmosferle anlatıyor.

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Bir Delinin Hatıra Defteri - Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan

Gogol’un klasik eserinden sahneye uyarlanan oyun, karakterin zihnindeki kırılmaları ve içsel çatışmalarını merkeze alıyor. İki kişilik yorumuyla sahnelenen yapım, izleyiciyi bilinçaltının karmaşık dünyasında psikolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Psiko-Gösteri

  • Oyuncular: Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Kahvede Şenlik Var

Sabahattin Kudret Aksal’ın kaleme aldığı oyun, evlilik ve aile kurumunun bireyler üzerindeki baskısını şiirsel ve yer yer mizahi bir dille ele alıyor. Toplumsal beklentiler, aile içi ilişkiler ve bireyin özgürlük arayışı sahnede düşündüren bir anlatımla buluşuyor.

  • Tarih: 1 Temmuz

  • Mekan: Bergüzar Konağı Açıkhava

  • Tür: Komedi

Olmak Ya Da Olmamak

Sevdiği işi kendi istediği biçimde yapmaya çalışan bir tiyatrocunun iç çatışmalarını konu alan oyun, hayallerle gerçekler arasındaki gerilimi sahneye taşıyor. Pantomim, illüzyon, şiir ve müzikle harmanlanan yapım, “Hayaller mi, hayatlar mı?” sorusu etrafında ilerliyor.

  • Tarih: 3 Temmuz

  • Mekan: Düşkapanı Sanat Merkezi Necdet Ersan Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

30 Haziran - 5 Temmuz: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

30 Haziran - 5 Temmuz: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Dışarıda Hiçbir Şey Var! 'Bir Yaşama Sanatı Gösterisi'

Betül Arım’ın sahneye taşıdığı tek kişilik oyun, insanın kendini tanıma ve var etme yolculuğunu eğlenceli bir dille anlatıyor. Sanatçı, kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle bilinçaltının hayatımızdaki etkisini, anda kalmanın ve kendini bilmenin önemini seyirciyle buluşturuyor.

  • Tarih: 1 Temmuz

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: Betül Arım

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Macide’nin Anadolu’dan İstanbul’un sahte aydın çevrelerine uzanan içsel yolculuğunu sahneye taşıyor. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durma, ruhunu koruma ve toplumun dayattığı maskelerle yüzleşme mücadelesi güçlü bir karakter dramasıyla anlatılıyor.

  • Tarih: 4 Temmuz

  • Mekan: Pier Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Funda Bayraktaroğlu, Zehra Nur Suri

  • Süre: 63 dakika

Yusuf Bilal Altıntaş - Entel Maganda - Stand Up

Komedyen Yusuf Bilal Altıntaş, yeni gösterisi Entel Maganda’da gündelik hayatı, siyaseti, ekonomiyi ve sanatı kendine has orta yolcu bakış açısıyla yorumluyor. Keskin gözlemlerini mizahi bir dille sahneye taşıyan gösteri, izleyicilere eğlenceli bir stand up deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 3 Temmuz

  • Mekan: 6:45 Myvia Bornova

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Yusuf Bilal Altıntaş

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

30 Haziran - 5 Temmuz: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

30 Haziran - 5 Temmuz: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan İçimizdeki Şeytan, insanın kendi içindeki çatışmalarla yüzleşmesini konu alıyor. Ödüllü yapım, güçlü dramatik yapısıyla edebiyat ve tiyatroseverleri aynı sahnede buluşturuyor.

  • Tarih: 5 Temmuz

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Sevmekten Öldü Desinler

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan oyun, İstanbul’un kenar mahallelerinde aşkı, pişmanlığı, kahkahayı ve insan olmanın kırılgan hallerini sahneye taşıyor. Gerçekle hayalin, komediyle hüznün iç içe geçtiği hikaye, seyirciye hem eğlenceli hem de duygusal bir anlatı sunuyor.

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray, Eray Soykan

Doğan Tunçel

YouTube’da yayınladığı “Sağlı Sollu” gösterisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Doğan Tunçel, yeni stand up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Günlük hayata ve kişisel gözlemlerine mizahi bir dille yaklaşan komedyen, seyirciye keyifli bir gece vadeden performansıyla Bursa’da izleyici karşısına çıkıyor.

  • Tarih: 30 Haziran

  • Mekan: L'alibi Meşelipark

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Doğan Tunçel

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Lady Macbeth

Shakespeare’in en güçlü ve karanlık karakterlerinden Lady Macbeth, bu kez kendi hikayesinin merkezinde sahneye taşınıyor. Güç, hırs, vicdan azabı ve delilik arasında sıkışan karakterin iç dünyasını anlatan oyun, sarsıcı bir karakter draması olarak izleyiciyle buluşuyor.

  • Tarih: 3 Temmuz

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Zehra Nur Suri

Serdar Nalçakar - Tek Kişilik Gösteri

Cahil Köpekler Podcast’in Sarı Cahil’i Serdar Nalçakar, anılarını ve hayatına dair gözlemlerini tek kişilik gösterisiyle sahneye taşıyor. Kendine has anlatımıyla izleyiciyi güldürmeyi hedefleyen gösteri, stand up sevenler için haftanın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

  • Tarih: 1 Temmuz

  • Mekan: L'alibi Meşelipark

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Serdar Nalçakar

  • Süre: 75 dakika

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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