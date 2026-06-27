29 Haziran – 5 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler

Yaz tatili tüm coşkusuyla ve enerjisiyle devam ediyor! Geçtiğimiz hafta karnelerin alınmasıyla başlayan o tatlı yorgunluk atma evresi yavaş yavaş yerini 'Anne, baba bugün nereye gidiyoruz?' sorularına bırakmaya başladı. Şehrin sıcağı kendini hissettirirken, 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında İstanbul'da çocukları bekleyen harika bir program var. Hem açık havada serinleyecekleri havuz ve aquapark etkinlikleri hem de hayal dünyalarını genişletecek yeni çocuk oyunları ve müzikaller bu hafta öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta sinema salonlarına kahkahalarla izlenecek yepyeni ve çok beklenen bir animasyon da giriş yapıyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Karne kutlaması için hangi filmlere gidilir? Şehrin sıcağından kaçıp eğlenebileceğiniz en yeni atölye, sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Yaz tatilinin en hareketli haftalarından birine giriyoruz. Etkinliklerde kontenjanlar hızla dolabildiği için mekanların güncel saatlerini dijital platformlardan kontrol etmeyi, özellikle havuz ve atölye etkinlikleri için biletlerinizi erkenden ayırtmayı unutmayın. Harika bir hafta olsun!