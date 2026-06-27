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29 Haziran – 5 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler

29 Haziran – 5 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 14:53
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Yaz tatili tüm coşkusuyla ve enerjisiyle devam ediyor! Geçtiğimiz hafta karnelerin alınmasıyla başlayan o tatlı yorgunluk atma evresi yavaş yavaş yerini 'Anne, baba bugün nereye gidiyoruz?' sorularına bırakmaya başladı. Şehrin sıcağı kendini hissettirirken, 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında İstanbul'da çocukları bekleyen harika bir program var. Hem açık havada serinleyecekleri havuz ve aquapark etkinlikleri hem de hayal dünyalarını genişletecek yeni çocuk oyunları ve müzikaller bu hafta öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta sinema salonlarına kahkahalarla izlenecek yepyeni ve çok beklenen bir animasyon da giriş yapıyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Karne kutlaması için hangi filmlere gidilir? Şehrin sıcağından kaçıp eğlenebileceğiniz en yeni atölye, sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Yaz tatilinin en hareketli haftalarından birine giriyoruz. Etkinliklerde kontenjanlar hızla dolabildiği için mekanların güncel saatlerini dijital platformlardan kontrol etmeyi, özellikle havuz ve atölye etkinlikleri için biletlerinizi erkenden ayırtmayı unutmayın. Harika bir hafta olsun!

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Bu hafta özellikle Avrupa Yakası'ndaki sahneler, çocukların sevdiği çizgi kahramanların tiyatro uyarlamalarıyla dolup taşıyor. Her yaş grubuna hitap eden eğlenceli ve eğitici oyunlarla tiyatro keyfi yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor.

İşte 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında sahnelenecek çocuk tiyatroları:

29 Haziran – 5 Temmuz Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 2 Temmuz (Hafta İçi) – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

  • 4 Temmuz saat 14.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 5 Temmuz saat 12.30 – Kuromi & Dostları – Torium Sahne

  • 5 Temmuz saat 14.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 5 Temmuz saat 14.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 5 Temmuz saat 15.30 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Torium Sahne

29 Haziran – 5 Temmuz Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 1 Temmuz (Hafta İçi) – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema salonlarının o serin atmosferinde yepyeni maceralara atılma vakti! Bu hafta, hem kahkahalar attıracak dev animasyon serileri hem de aksiyon dolu süper kahraman hikayeleri vizyona girerek haftanın yıldızı oluyor.

İşte 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında miniklerin (ve ailelerin) heyecanla izleyeceği filmler:

Haftanın Yeni Vizyon Filmleri:

  • Minyonlar ve Canavarlar

Konusu: Minyonların dünyayı kurtarmak için tekrar bir araya geldikleri; kahkaha, aksiyon ve bolca sarı rengin hakim olduğu çılgın maceraları ekrana geliyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Konusu: Sevilen süper kahraman Peter Parker'ın paralel evrenlerin kapılarını araladığı, görsel efektleri ve sürprizleriyle nefes kesen aksiyon dolu yepyeni macerası beyaz perdede! Büyük yaş grubu çocukların ve ailelerin favorisi olmaya aday.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Yaş Grubu: 10+ Yaş ve Üzeri

Hala Vizyonda Olan Çocuk Filmleri (Kaçıranlar İçin):

Geçtiğimiz haftalardan beri popülerliğini koruyan ve yaz tatilinin en sevilenleri arasına giren diğer sinema alternatifleri ise şöyle:

  • Cesur Kedi Moxy: Sevimli, zeki ve kocaman yürekli kedi Moxy'nin dostlarıyla birlikte atıldığı tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli yolculuk.

  • Oyuncak Hikayesi 5: Efsanevi serinin bu yeni bölümünde Woody, Buzz ve arkadaşlarının yepyeni oyuncaklarla tanışıp atıldıkları duygu yüklü serüven tüm hızıyla devam ediyor.

  • Sihirli Hayvanlar Okulu: Sıradan bir okula başlayan bir çocuğun, okulun aslında sihirli hayvanlara ev sahipliği yaptığını öğrenmesiyle başlayan fantastik dostluk hikayesi.

  • Supergirl: Süper güçlere sahip olduğunu keşfeden genç bir kızın, kötülüklerle savaşırken kendi potansiyelini bulduğu ilham verici ve aksiyon dolu macera.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Sevilen masalların ve masal kahramanlarının dev sahne dekorları, ışık şovları ve danslarla birleştiği müzikal performanslar bu hafta da çok renkli.

29 Haziran – 5 Temmuz Müzikalleri:

  • 5 Temmuz saat 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • Devam Eden Etkinlik: Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne (Gelecek hafta için tarih ve saatleri kontrol edebilirsiniz)

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Yaz sıcakları bastırmışken çocukları biraz suyla buluşturmak, heyecan verici yunusları izlemek ya da akvaryumda denizaltı dünyasını keşfetmek harika bir fikir.

29 Haziran – 5 Temmuz Havuz, Doğa ve Akvaryum Rotası:

  • 29 Haziran - 2 Temmuzİstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – Eyüpsultan

  • 29 - 30 Haziran – Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 29 - 30 Haziran – Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 29 - 30 Haziran – SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

  • 29 Haziran - 5 Temmuz saat 10.00 – Günübirlik Havuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel

  • 30 Haziran - 5 Temmuz saat 10.00 – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Hotel

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Oyun oynamak kadar kendi üretimlerini yapıp yeni yetenekler kazanmak da tatilin bir parçası. Çocukların iletişim becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek haftanın atölyeleri şöyle:

29 Haziran – 5 Temmuz'da Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (Avrupa Yakası):

Kendi kuklalarını tasarlayarak onlara birer kimlik ve ses verecekleri, yaratıcı düşünme becerilerini zirveye taşıyan aktif bir sanat atölyesi. 

Yaş Grubu: 4-6 Yaş 

Gün/Saat: 4 Temmuz Cumartesi, saat 13.00 – AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ebru Atölyesi (Avrupa Yakası):

Çocukların suyun üzerindeki renklerle dans edeceği, kendi desenlerini tasarlayıp kağıda aktarırken geleneksel sanatımız ebruyu deneyimleyecekleri rengarenk bir etkinlik. İnce motor becerilerini geliştirirken estetik algılarını da güçlendirecekleri harika bir fırsat! 

Yaş Grubu: 4-6 Yaş 

Gün/Saat: 4 Temmuz Cumartesi, saat 14.00 – AKM Çocuk Sanat Merkezi

29 Haziran – 5 Temmuz'da Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • İngilizce Drama Eğitimi (Anadolu Yakası): 

Çocukların rol yapma ve doğaçlama çalışmalarıyla İngilizce konuşma pratiği yapacakları, eğlenerek dil öğrenecekleri dopdolu bir atölye. Öz güvenli iletişim becerilerini geliştirirken sahne ve takım çalışması deneyimi de kazanacaklar. 

Yaş Grubu: 8-12 Yaş

Gün/Saat: 4 Temmuz Cumartesi, saat 12.00 – İstanbul Tiyatrosu Ataşehir

  • Seyirlik Akademi - Yaratıcı Drama ve Sahne Atölyesi (Anadolu Yakası):

Çocukların öz güvenlerini artırıp sahnede kendilerini ifade etmelerini sağlayan eğlenceli ve interaktif bir drama atölyesi. 

Yaş Grubu: 4-7 Yaş ve 8-13 Yaş grupları için seanslar mevcuttur. 

Gün/Saat: 2 Temmuz Perşembe, saat 12.00 ve 15.00 – Hilltown Seyirlik Sahne

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Tatilin enerjisini müzelere ve yeni nesil eğlence alanlarına taşımaya ne dersiniz? Hem öğrenecekleri hem de doyasıya oynayacakları temmuz rotaları:

Zaman ve Lezzet Yolculuğu: Tematik Müzeler

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Çikolatadan yapılmış heykelleri, masal kahramanlarını ve şelaleleri görmek çocukların (ve ebeveynlerin) aklını başından alacak. Tıpkı Charlie'nin Çikolata Fabrikası gibi bir pazar günü geçirmek için ideal. 

Çocuklar İçin: Müzeye girerken sunulan çikolata ikramı ve çikolata şelalesinin kokusu eşliğinde masal köylerini gezmek paha biçilemez bir anı yaratacak.

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Gerçeklikle hayal gücünün birbirine karıştığı bu interaktif müzede, yerçekimine meydan okuyan odalar ve akıl almaz optik illüzyonlar ailecek kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Yaz sıcağında kapalı ve klimalı bir alanda şaşırtıcı bir eğlence arayanlar için kusursuz bir alternatif! 

Çocuklar İçin: Tepetaklak Odada tavanda yürüyormuş gibi havalı fotoğraflar çektirmek, Sonsuzluk Odası'nda sihirli bir dünyanın içine dalmak ve özel illüzyon masalarında ebeveynlerini 'küçülmüş' gibi görmek tatilin en unutulmaz eğlencelerinden biri olacak.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim Alanları

  • KidZania (Akasya AVM)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Çocukların yetişkin dünyasına adım atarak doktor, itfaiyeci, pilot veya aşçı olabildikleri kocaman bir 'çocuk cumhuriyeti'. Yaz tatilinde meslekleri deneyimleyerek eğlenmeleri için rakipsiz bir yer.

Çocuklar İçin: Kendi kazandıkları 'KidZos' paralarıyla alışveriş yapıp çok sevecekleri itfaiye arabasına binerek yangın söndürme oyunu oynamak en büyük eğlenceleri olacak.

Yazın Kalbinde: Doğa ve Keşif

  • Kemerburgaz Kent Ormanı (Eyüpsultan)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Yazın kavurucu sıcağından kaçıp ağaçların serinliğine sığınmak, ailecek doğa yürüyüşü ve bisiklet turu yapmak için şehrin içindeki en büyük yeşil alanlardan biri.

Çocuklar İçin: Geniş çim alanlarda özgürce koşturmak, gözetleme kulesine çıkarak manzaraya bakmak ve macera parkurunda iplere tırmanmak tüm enerjilerini atmalarını sağlayacak.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Gündüz sıcaklar yorucu olabiliyor ama akşamüstü hafif hafif esen rüzgar, İstanbul'u çocuklar için koca bir oyun bahçesine çeviriyor. İşte temmuz akşamlarına çok yakışacak bonus rotalarımız:

  • Galataport ve Karaköy Sahil Hattı: 

Geniş yürüyüş yolları sayesinde çocukların güvenle koşup oynayabileceği, ebeveynlerin de Boğaz manzarası eşliğinde kahvesini yudumlayabileceği modern bir sahil deneyimi. Akşamüstü ışıklarında tarihi yarımadayı izleyerek ailecek harika fotoğraflar çekilebilirsiniz.

Anadolu Yakası'nın, tatil beldelerini aratmayan klasiği. Çimlerin üzerine örtünüzü serin, piknik sepetinizi açın. Paten, scooter veya bisikletle kordon boyu gezmek, ardından da ünlü dondurmacılardan kocaman bir külah dondurma almak haftanın en tatlı kapanışı olacaktır.

  • Büyükada Sokakları (Prens Adaları):

Vapur yolculuğuyla başlayan mini bir seyahat! Motorlu taşıtların olmadığı geniş ada sokaklarında bisiklet kiralayıp çocuklarla rüzgara karşı pedal çevirebilir, deniz kıyısında martılara simit atarak nostaljik bir ada akşamüstü yaşayabilirsiniz.

  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada):

Son dönemde ailelerin en sevdiği ada turlarından biri! Karaköy, Kadıköy veya Üsküdar'dan kalkan vapurlarla ulaşılan bu tarihi ada, tamamen yenilenen yapısıyla harika bir deneyim sunuyor. Adanın geniş yürüyüş yolları, çocuk parkları ve müzeleri tatil hissini doyasıya yaşatıyor. Üstelik 0-6 yaş arası çocuklar için ulaşım ve giriş ücretsiz. Aile paketleriyle adada serpme kahvaltı yapıp, gün batımına karşı martıları besleyerek harika fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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