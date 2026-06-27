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İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 29 Haziran – 5 Temmuz Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 29 Haziran – 5 Temmuz Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 08:12
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Yazın anbean yükselen enerjisi tüm İstanbul'da hissediliyor! 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında megakent, açık hava mekanlarından dev stadyum sahnelerine kadar müziğin her rengine ev sahipliği yapıyor. Bu hafta sadece yerli yıldızların değil, Mac DeMarco, Garbage, Three Days Grace, BABYMETAL, Gregory Porter ve Gipsy Kings gibi dünyaca ünlü efsanelerin de şehre damgasını vuracağı müzik dolu bir program bizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu partiler ve yaz festivalleri nerede düzenleniyor? 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Harbiye Açıkhava, KüçükÇiftlik Park, Zorlu PSM, Life Park, Jolly Joker ve Blind İstanbul gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda bizi neler bekliyor? Gelin, hep birlikte bu haftanın müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Emre Altuğ Konseri: 29 Haziran saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Ersay Üner Konseri: 3 Temmuz saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde en sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • Mabel Matiz: 3 Temmuz saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde büyüleyici performansıyla müzikseverleri ağırlıyor.

  • aisu: 3 Temmuz saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde dinleyicilerine enerjik bir akşam yaşatıyor.

  • Bendeniz Konseri: 3 Temmuz saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde efsane şarkılarıyla nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Ziynet Sali Konseri: 4 Temmuz saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde coşkulu sahnesiyle izleyenleri büyülüyor.

  • Oğuzhan Koç: 5 Temmuz saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY: 4 Temmuz saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde hip-hop dünyasının dinamik ritimlerini dans pistine taşıyor.

  • Reckol Konseri: 5 Temmuz saat 18.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde yeraltı dünyasının enerjisini modern rap tınılarıyla yansıtıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Koray T + Tekin Tunc + Alter: 3 Temmuz saat 22.00'de Klein Phönix sahnesinde underground elektronik müziğin derin ritimlerini sunuyor.

  • Flow Series | Bahadır Elik: 3 Temmuz saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde dans severleri harekete geçiriyor.

  • 2MUCH!: 3 Temmuz saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde geceyi zirveye taşıyan setleriyle kabine geçiyor.

  • The Moment Presents: Ben Böhmer Live Open Air Istanbul: 4 Temmuz saat 16.00'da KüçükÇiftlik Park sahnesinde açık havada muazzam bir elektronik şölen vadediyor.

  • Bosphorus Series: ALAN DIXON: 4 Temmuz saat 19.00'da 16 ROOF - SWISSOTEL THE BOSPHORUS sahnesinde Boğaz manzarası eşliğinde elektronik müzik ziyafeti sunuyor.

  • Hraach: 4 Temmuz saat 21.00'de Klein Phönix sahnesinde sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek ritimleriyle konukları büyülüyor.

  • Chart Hits | Yankı: 4 Temmuz saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde günümüz hitlerini elektronik ritimlerle harmanlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • %100 Müzik Sunar: Dogma: 29 Haziran saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde haftanın sert açılışını yapıyor.

  • +1 Sunar: Three Days Grace, Escape the Fate: 30 Haziran saat 18.00'de KüçükÇiftlik Park sahnesinde rock müzik devleri tarihi bir gece yaşatıyor.

  • Bu Ses Biter Mi? - Kurban Tribute: 30 Haziran saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde Kurban efsanesini sahnede yaşatıyor.

  • İstanbul Santana Tribute Band: 30 Haziran saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde rock ve latin tınılarını buluşturuyor.

  • %100 Metal Sunar: BABYMETAL: 1 Temmuz saat 21.00'de Life Park sahnesinde ekstrem metal ve kavurucu bir sahne şovu sunuyor.

  • IÜRK SUNAR : LARRY - METAFORYA - EASY RIDERS: 2 Temmuz saat 20.00'de Blind İstanbul sahnesinde rock severleri bir araya getiriyor.

  • %100 Müzik Sunar: Garbage: 3 Temmuz saat 21.30'da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi mekanında efsanevi rock bestelerini hayranlarıyla seslendiriyor.

  • Burgazada Rock vol. 4: 4 Temmuz saat 18.30'da Burgazada Cennet Bahçesi sahnesinde adanın huzurunu rock ritimleriyle birleştiriyor.

  • Ayna: 4 Temmuz'da Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde efsanevi rock hitlerini müzikseverlerle tek ağızdan söylüyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • CAN GÜNGÖR 'Elektrikli Tam Kadro': 1 Temmuz saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde dinleyicilerine müzik ziyafeti sunuyor.

  • Mac DeMarco: 2 Temmuz saat 22.00'de KüçükÇiftlik Park sahnesinde indie ve alternatif rock severleri rahat ritimleriyle selamlıyor.

  • PETCH MODE 'An Evening With Depeche Mode Music': 3 Temmuz saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde kült elektronik ve rock altyapılarını sunuyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri: 4 Temmuz'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde alternatif tarzlarıyla izleyenleri ağırlıyor.

  • Ari Barokas Konseri: 4 Temmuz saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde içten ve özgün parçalarını icra ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Cem Adrian Konseri: 3 Temmuz saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesiyle ruhlara dokunuyor.

  • Berk Baysal Konseri: 3 Temmuz saat 21.30'da The Wall Saloon & Performance sahnesinde akustik tınılar eşliğinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • Gipsy Kings by Andre Reyes: 4 Temmuz saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde latin esintileriyle dinleyenleri huzurlu ve coşkulu bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Gregory Porter: 5 Temmuz saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devasa caz vokaliyle benzersiz bir müzik sohbeti sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • SADECE ARABESK GECESİ by DJ Sarp: 2 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde fantezi ve arabesk rüzgarları estiriyor.

  • Nezir Kara: 3 Temmuz saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Geçmişten Günümüze 90'lar 2000'ler Türkçe Pop: 29 Haziran saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde temposu hiç düşmeyen bir gece vadediyor.

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 1 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde nostaljik şarkılarla coşturuyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 3 Temmuz saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde bitmeyen bir dans enerjisi vadediyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 3 Temmuz'da Moda Kayıkhane sahnesinde retro kuşağının hit şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • 90'lar Gecesi: 4 Temmuz saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde kesintisiz bir eğlence sunuyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 4 Temmuz'da Mask Beach sahnesinde zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?
  • A Capella Timbrfifths: 3 Temmuz saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde enstrümansız vokalin büyüleyici ve pürüzsüz çok sesliliğini yankılandırıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

  • Karaoke Gecesi: 29 Haziran'da Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu dinleyicilere devrediyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 2 Temmuz'da JJ Pub Kanyon sahnesinde müzik yeteneğini sahnede göstermek isteyenleri bekliyor.

  • HABITAT Art Music Live - Burhan Öçal - Ayşegül Aldinç ft. Neco: 3 Temmuz saat 17.00'de HABITAT Hilltown sahnesinde özel bir müzik konseptini ağırlıyor.

  • Sanatçının Gözünden Geçmişten Günümüze Long Play Art Collection - Müzikli Akşam Sergisi: 3 Temmuz'da Sector İstanbul sahnesinde sanat ve müzik buluşmasını gerçekleştiriyor.

  • Gratis Fest - İstanbul | Mor ve Ötesi, Zeynep Bastık, Faruk Sabancı: 4 Temmuz saat 15.00'te Bonus Parkorman sahnesinde büyük bir yaz festivali coşkusu başlatıyor.

  • HABITAT Art Music Live - Kargo - Mirkelam - Deniz Sipahi: 4 Temmuz saat 17.00'de HABITAT Hilltown sahnesinde efsane isimlerle dolu dolu bir konser dizisi yaşatıyor.

  • Pretty Girl Avenue Party: 4 Temmuz saat 21.30'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde eğlenceli bir parti konseptiyle katılımcıları ritme davet ediyor.

  • Idol House: Büyük Final: 5 Temmuz saat 19.00'da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde haftayı görkemli bir şölenle sonlandırıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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