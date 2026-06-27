İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 29 Haziran – 5 Temmuz Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Yazın anbean yükselen enerjisi tüm İstanbul'da hissediliyor! 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında megakent, açık hava mekanlarından dev stadyum sahnelerine kadar müziğin her rengine ev sahipliği yapıyor. Bu hafta sadece yerli yıldızların değil, Mac DeMarco, Garbage, Three Days Grace, BABYMETAL, Gregory Porter ve Gipsy Kings gibi dünyaca ünlü efsanelerin de şehre damgasını vuracağı müzik dolu bir program bizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu partiler ve yaz festivalleri nerede düzenleniyor? 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Harbiye Açıkhava, KüçükÇiftlik Park, Zorlu PSM, Life Park, Jolly Joker ve Blind İstanbul gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda bizi neler bekliyor? Gelin, hep birlikte bu haftanın müzik rotasına göz atalım.

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