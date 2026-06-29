article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Timuçin Esen ve Funda Eryiğit Dünyaca Ünlü Yönetmenle Aynı Projede Buluşuyor

Timuçin Esen ve Funda Eryiğit Dünyaca Ünlü Yönetmenle Aynı Projede Buluşuyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 15:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tiyatro dünyasında iki önemli oyuncuyu bir araya getirecek yeni proje ortaya çıktı. Uzun süredir hangi isimlerin aynı sahneyi paylaşacağı merak edilen yapımın oyuncu kadrosu netleşti. Bu kez televizyon ve sinemanın tanınan iki oyuncusu tiyatro sahnesinde buluşacak. Üstelik projeyi yönetecek isim dünya tiyatrosunun en tanınan yönetmenleri arasında. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Timuçin Esen ile Funda Eryiğit yeni bir tiyatro projesinde bir araya geliyor.

Timuçin Esen ile Funda Eryiğit yeni bir tiyatro projesinde bir araya geliyor.

Uzun yıllardır televizyon, sinema ve tiyatro alanında başarılı işlere imza atan iki oyuncu bu kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

Oyunun yönetmen koltuğunda ise dünya tiyatrosunun önemli isimlerinden Thomas Ostermeier oturacak. Berlin Schaubühne’nin sanat yönetmenliğini üstlenen Ostermeier, kariyerinde ilk kez Türkiye’de bir projeyi yönetecek.

Yıllardır Avrupa tiyatrosunun önde gelen yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ostermeier, sahneye taşıdığı klasik eser yorumlarıyla tanınıyor.

Yıllardır Avrupa tiyatrosunun önde gelen yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ostermeier, sahneye taşıdığı klasik eser yorumlarıyla tanınıyor.

Özellikle William Shakespeare, Henrik Ibsen ve Anton Çehov eserlerine getirdiği farklı bakış açısıyla uluslararası tiyatro çevrelerinde önemli bir yere sahip. Venedik Bienali tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan Ödülü’nün sahibi olan yönetmenin Türkiye’de çalışacak olması tiyatro dünyasında da heyecan yarattı. 

Thomas Ostermeier’in Türkiye’deki ilk projesi ise Changes adlı oyun olacak. Oyunun hazırlıkları sürerken başroller için Timuçin Esen ve Funda Eryiğit ile anlaşma sağlandı. Son yıllarda ekran projeleriyle seyirci karşısına çıkan Timuçin Esen, tiyatro sahnesine bu projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Funda Eryiğit ise tiyatro çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren isimlerden biri olarak biliniyor. Oyunun konusu hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmış değil. Ancak hazırlık sürecinin başladığı ve ekibin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın