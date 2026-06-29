Timuçin Esen ve Funda Eryiğit Dünyaca Ünlü Yönetmenle Aynı Projede Buluşuyor

Özellikle William Shakespeare, Henrik Ibsen ve Anton Çehov eserlerine getirdiği farklı bakış açısıyla uluslararası tiyatro çevrelerinde önemli bir yere sahip. Venedik Bienali tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan Ödülü’nün sahibi olan yönetmenin Türkiye’de çalışacak olması tiyatro dünyasında da heyecan yarattı.

Thomas Ostermeier’in Türkiye’deki ilk projesi ise Changes adlı oyun olacak. Oyunun hazırlıkları sürerken başroller için Timuçin Esen ve Funda Eryiğit ile anlaşma sağlandı. Son yıllarda ekran projeleriyle seyirci karşısına çıkan Timuçin Esen, tiyatro sahnesine bu projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Funda Eryiğit ise tiyatro çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren isimlerden biri olarak biliniyor. Oyunun konusu hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmış değil. Ancak hazırlık sürecinin başladığı ve ekibin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.