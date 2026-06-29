Timuçin Esen ve Funda Eryiğit Dünyaca Ünlü Yönetmenle Aynı Projede Buluşuyor
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Tiyatro dünyasında iki önemli oyuncuyu bir araya getirecek yeni proje ortaya çıktı. Uzun süredir hangi isimlerin aynı sahneyi paylaşacağı merak edilen yapımın oyuncu kadrosu netleşti. Bu kez televizyon ve sinemanın tanınan iki oyuncusu tiyatro sahnesinde buluşacak. Üstelik projeyi yönetecek isim dünya tiyatrosunun en tanınan yönetmenleri arasında. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Timuçin Esen ile Funda Eryiğit yeni bir tiyatro projesinde bir araya geliyor.
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Yıllardır Avrupa tiyatrosunun önde gelen yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ostermeier, sahneye taşıdığı klasik eser yorumlarıyla tanınıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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