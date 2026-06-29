Seda Bakan Yerli Dizilerin Süresini ve Telif Sistemini Eleştirdi
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Seda Bakan, Fatih Altaylı’nın YouTube programında oyunculuk mesleğinin perde arkasına dair konuştu. Program boyunca televizyon sektörü ve dijital platformlar arasındaki farklar da masaya yatırıldı. Özellikle çalışma düzeni ve telif sistemi üzerine yaptığı yorumlar dikkat çekti. Oyuncu, televizyon dizilerindeki uzun bölüm sürelerinin sektörde uzun zamandır devam eden bir sorun olduğunu söyledi. Dijital platformlarda ise daha planlı ve kontrollü bir çalışma sistemi olduğunu anlattı. Seda Bakan, oyuncuların telif gelirleri konusunda da iki sistem arasında büyük fark bulunduğunu ifade etti. Fatih Altaylı da sohbet sırasında kendi yorumlarını paylaştı.
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Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Seda Bakan, oyunculuk mesleğinin görünen kısmının dışında kalan çalışma koşullarından da söz etti.
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Televizyon dizilerinde ise durumun farklı olduğunu belirten Seda Bakan, bölüm sürelerinin uzunluğuna dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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