Seda Bakan Yerli Dizilerin Süresini ve Telif Sistemini Eleştirdi

Yerli dizilerin sürelerinin artık sektör içinde de sıkça konuşulan bir sorun haline geldiğini ifade etti. Oyuncu, üç saate yaklaşan bölüm sürelerinin hem ekipler hem de oyuncular üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi. Bu sistemin yıllardır devam ettiğini belirten Seda Bakan, değişimin sektör adına önemli olacağını düşündüğünü anlattı. “Bunu değiştiren yapımcı kahraman olur” sözleriyle de mevcut düzenin uzun süredir tartışıldığını ifade etti.

Sohbet sırasında telif konusu da açıldı. Seda Bakan, televizyon dizilerinde oyuncuların tekrar yayınlar ve satışlar üzerinden gelir elde edemediğini söyledi. Oyuncuların projeler yıllarca yayınlanmaya devam etse bile herhangi bir ödeme almadığını belirten Bakan, sözleşmelerde de bunun yer aldığını ifade etti. Oyuncunun anlattığına göre sektördeki uygulama uzun süredir aynı şekilde devam ediyor. Hatta bazı sözleşmelerde telif hakkından feragat edildiğini belirten maddelerin bulunduğunu söyledi. Seda Bakan, bu durumun oyuncular için önemli bir konu olduğunu ifade etti. Dijital platformlarda ise farklı bir sistem bulunduğunu anlattı.

Özellikle yurt dışına satılan projelerde oyuncuların izlenme oranlarına bağlı olarak gelir elde etmeye başladığını söyleyen oyuncu, bu durumun televizyon sektöründen ayrılan en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti. Gelen miktarların çok yüksek rakamlar olmadığını da sözlerine ekleyen Seda Bakan, yine de bu ödemeleri değerli bulduğunu söyledi. “Çerez parası bile olsa bereketiyle ilgileniyorum” sözleriyle konuya yaklaşımını anlattı. Ödemelerin döviz üzerinden yapılmasının da oyuncular açısından avantaj sağladığını ifade etti. Fatih Altaylı ise sohbet sırasında esprili bir yorum yaptı. Altaylı, gelen telif ödemeleri için “Bir çanta alabiliyorsun en azından” dedi.