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Seda Bakan Yerli Dizilerin Süresini ve Telif Sistemini Eleştirdi

Seda Bakan Yerli Dizilerin Süresini ve Telif Sistemini Eleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 11:39
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Seda Bakan, Fatih Altaylı’nın YouTube programında oyunculuk mesleğinin perde arkasına dair konuştu. Program boyunca televizyon sektörü ve dijital platformlar arasındaki farklar da masaya yatırıldı. Özellikle çalışma düzeni ve telif sistemi üzerine yaptığı yorumlar dikkat çekti. Oyuncu, televizyon dizilerindeki uzun bölüm sürelerinin sektörde uzun zamandır devam eden bir sorun olduğunu söyledi. Dijital platformlarda ise daha planlı ve kontrollü bir çalışma sistemi olduğunu anlattı. Seda Bakan, oyuncuların telif gelirleri konusunda da iki sistem arasında büyük fark bulunduğunu ifade etti. Fatih Altaylı da sohbet sırasında kendi yorumlarını paylaştı.

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Seda Bakan
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Seda Bakan

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Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Seda Bakan, oyunculuk mesleğinin görünen kısmının dışında kalan çalışma koşullarından da söz etti.

Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Seda Bakan, oyunculuk mesleğinin görünen kısmının dışında kalan çalışma koşullarından da söz etti.

Son yıllarda televizyon dizileri ile dijital platform projeleri arasında belirgin farklar oluştuğunu söyleyen oyuncu, özellikle set düzeni konusunda iki tarafın birbirinden oldukça farklı ilerlediğini anlattı. Seda Bakan, dijital platformlar için hazırlanan projelerde daha net bir çalışma planı bulunduğunu ifade etti. Bölüm sayısının önceden belli olduğunu söyleyen oyuncu, çekim sürecinin de buna göre planlandığını belirtti.

Netflix projelerini örnek gösteren Seda Bakan, sekiz bölümlük bir dizinin başından sonuna kadar bütün hikâyesinin hazır olduğunu anlattı. Senaryonun tamamının önceden teslim edildiğini ve oyuncuların nasıl bir hikâyenin içinde yer alacaklarını bildiklerini söyledi. Çekim takviminin de önceden belirlendiğini ifade eden oyuncu, set günlerinin ve çalışma süresinin daha düzenli ilerlediğini dile getirdi. Bu durumun hem oyuncular hem de teknik ekip açısından işleri kolaylaştırdığını söyledi.

Televizyon dizilerinde ise durumun farklı olduğunu belirten Seda Bakan, bölüm sürelerinin uzunluğuna dikkat çekti.

Televizyon dizilerinde ise durumun farklı olduğunu belirten Seda Bakan, bölüm sürelerinin uzunluğuna dikkat çekti.

Yerli dizilerin sürelerinin artık sektör içinde de sıkça konuşulan bir sorun haline geldiğini ifade etti. Oyuncu, üç saate yaklaşan bölüm sürelerinin hem ekipler hem de oyuncular üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi. Bu sistemin yıllardır devam ettiğini belirten Seda Bakan, değişimin sektör adına önemli olacağını düşündüğünü anlattı. “Bunu değiştiren yapımcı kahraman olur” sözleriyle de mevcut düzenin uzun süredir tartışıldığını ifade etti.

Sohbet sırasında telif konusu da açıldı. Seda Bakan, televizyon dizilerinde oyuncuların tekrar yayınlar ve satışlar üzerinden gelir elde edemediğini söyledi. Oyuncuların projeler yıllarca yayınlanmaya devam etse bile herhangi bir ödeme almadığını belirten Bakan, sözleşmelerde de bunun yer aldığını ifade etti. Oyuncunun anlattığına göre sektördeki uygulama uzun süredir aynı şekilde devam ediyor. Hatta bazı sözleşmelerde telif hakkından feragat edildiğini belirten maddelerin bulunduğunu söyledi. Seda Bakan, bu durumun oyuncular için önemli bir konu olduğunu ifade etti. Dijital platformlarda ise farklı bir sistem bulunduğunu anlattı. 

Özellikle yurt dışına satılan projelerde oyuncuların izlenme oranlarına bağlı olarak gelir elde etmeye başladığını söyleyen oyuncu, bu durumun televizyon sektöründen ayrılan en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti. Gelen miktarların çok yüksek rakamlar olmadığını da sözlerine ekleyen Seda Bakan, yine de bu ödemeleri değerli bulduğunu söyledi. “Çerez parası bile olsa bereketiyle ilgileniyorum” sözleriyle konuya yaklaşımını anlattı. Ödemelerin döviz üzerinden yapılmasının da oyuncular açısından avantaj sağladığını ifade etti. Fatih Altaylı ise sohbet sırasında esprili bir yorum yaptı. Altaylı, gelen telif ödemeleri için “Bir çanta alabiliyorsun en azından” dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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