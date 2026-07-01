Uzak Şehir'den Ayrılan 'Demir' Ferit Kaya'nın Yeni Projesi İptal Oldu!
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Kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Erkan Petekkaya, Ferit Kaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş ve Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı Alt Üst filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Köstendil’in yıllardır çekmek istediği film iptal oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Erkan Kolçak Köstendil'in yıllardır çekmek istediği ve ilk olarak Çare Messi adıyla duyurulan Alt Üst filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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Uzak Şehir'den ayrılan Ferit Kaya da projede rol alacaktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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