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Uzak Şehir'den Ayrılan 'Demir' Ferit Kaya'nın Yeni Projesi İptal Oldu!

Uzak Şehir'den Ayrılan 'Demir' Ferit Kaya'nın Yeni Projesi İptal Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2026 - 08:36 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 08:37
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Kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Erkan Petekkaya, Ferit Kaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş ve Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı Alt Üst filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Köstendil’in yıllardır çekmek istediği film iptal oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Nilsu Berfin Aktaş
Oyuncu

Nilsu Berfin Aktaş

Cengiz Bozkurt
Oyuncu

Cengiz Bozkurt

Erkan Petekkaya
Oyuncu

Erkan Petekkaya

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Erkan Kolçak Köstendil'in yıllardır çekmek istediği ve ilk olarak Çare Messi adıyla duyurulan Alt Üst filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Erkan Kolçak Köstendil'in yıllardır çekmek istediği ve ilk olarak Çare Messi adıyla duyurulan Alt Üst filmiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Erkan Kolçak Köstendil’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve çekmek istediği bir sinema projesi olan Alt Üst filmiyle ilgili oyuncu kadrosunun da büyük bölümü netleşmişti. Ancak film aniden iptal edildi.

Uzak Şehir'den ayrılan Ferit Kaya da projede rol alacaktı.

Uzak Şehir'den ayrılan Ferit Kaya da projede rol alacaktı.

Küçük bir kasaba atmosferinde geçen; futbol tutkusu, dostluk, açgözlülük ve talihsizlikler üzerine kurulu bir kara komedi hikayesini beyazperdeye taşımayı amaçlayan filmde Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Ferit Kaya ve Nilsu Berfin Aktaş, Erkan Petekkaya ve Ferit Kaya gibi isimler rol alacaktı. Okuma provası gerçekleşen film, artan maliyetler nedeniyle iptal edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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