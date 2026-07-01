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Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine 4 Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine 4 Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Serenay Sarıkaya film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 16:17
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Sevdiğim İnsanlar filmi için hazırlıklar hız kazandı. Ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimlerinin kasım ayında İzmir ve çevresinde başlaması planlanırken, filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de netleşti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Rahimcan Kapkap
Oyuncu

Rahimcan Kapkap

Serenay Sarıkaya
Oyuncu

Serenay Sarıkaya

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Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı "Sevdiğim İnsanlar" filminin kadrosu tamamlanıyor.

Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı "Sevdiğim İnsanlar" filminin kadrosu tamamlanıyor.

Ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün yönetmen koltuğunda oturacağı yapımın çekimleri kasım ayında başlayacak. İzmir ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimlerde Serenay Sarıkaya, hikayenin merkezindeki Azra karakterine hayat verecek.

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Menderes Samancılar, Azra'nın babasını canlandırırken, Zeynep Tuğçe Bayat ise Azra'nın yakın arkadaşı Sibel rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş, hazırlıkları devam eden filme 4 sürpriz oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Lale Mansur, Rahimcan Kapkap, Serkan Keskin ve Özlem Öçalmaz, Serenay Sarıkaya'lı "Sevdiğim İnsanlar" filminde!

Lale Mansur, Rahimcan Kapkap, Serkan Keskin ve Özlem Öçalmaz, Serenay Sarıkaya'lı "Sevdiğim İnsanlar" filminde!

Yaşadığı bölgedeki maden işletmelerinin sahibi Boris'le boşanma sürecinde olan Azra'nın annesini Lale Mansur, ağabeyi İrfan'ı Serkan Keskin, kardeşi Yusuf'u ise Rahimcan Kapkap canlandıracak. Azra'nın çocukluk arkadaşlarından Aysel karakterine ise Özlem Öçalmaz hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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