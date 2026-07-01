Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine 4 Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Sevdiğim İnsanlar filmi için hazırlıklar hız kazandı. Ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimlerinin kasım ayında İzmir ve çevresinde başlaması planlanırken, filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de netleşti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı "Sevdiğim İnsanlar" filminin kadrosu tamamlanıyor.
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Lale Mansur, Rahimcan Kapkap, Serkan Keskin ve Özlem Öçalmaz, Serenay Sarıkaya'lı "Sevdiğim İnsanlar" filminde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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