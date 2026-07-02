Moana’dan Kötü Ruh’a: Bu Hafta Vizyonda Öne Çıkan Filmler!

Moana

Moana Remake, Pasifik Adalılarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor. Aile, komedi ve macera türlerini bir araya getiren film, Disney’in sevilen hikayesini bu kez yeni bir yorumla beyaz perdeye taşıyor.

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Süre: 1s 55dk

Tür: Aile, Komedi, Macera

Yönetmen: Thomas Kail

Senarist: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Rena Owen

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, Evil Dead serisinin yeni devam filmi olarak korku türünü seven izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sébastien Vaniček’in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, serinin karanlık ve gerilim dolu atmosferini yeni bir hikayeyle sürdürüyor.

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Süre: 1s 51dk

Tür: Korku

Yönetmen: Sébastien Vaniček

Senarist: Sébastien Vaniček, Florent Bernard

Oyuncular: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

Orijinal Adı: Evil Dead Burn

Ölümlü Dünya

Ölümlü Dünya, dışarıdan sıradan görünen Mermer Ailesi’nin aslında nesillerdir kiralık katil olarak çalışmasını konu alıyor. Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten aile, dünya çapında etkin büyük bir organizasyon için çalışırken kuralların ihmal edilmesiyle kimlikleri açığa çıkar. Peşlerine düşen örgütten kaçmak zorunda kalan aile, kendini büyük bir kovalamacanın içinde bulur.

Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018

Yeniden Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2018

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Ali Atay

Senarist: Ali Atay, Aziz Kedi

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak

Çöl Savaşçısı

Çöl Savaşçısı, 7. yüzyıl Arabistan’ında kabileler ve hanedanlar arasındaki güç mücadelesini konu alıyor. Prenses Hind, Sasani İmparatorluğu’nun zalim hükümdarı Kisra ile evlendirilmek istenir ancak bu evliliği reddederek babasıyla birlikte çöle kaçar.

Kisra, prensesi yakalamak için büyük bir orduyu peşlerine salar. Bu sırada Hind, çölde karşılaştığı gizemli bir haydutla birlikte farklı kabileleri ortak bir amaç etrafında birleştirmeye çalışır. Yaklaşan büyük savaş, yalnızca Hind’in değil, Arap Yarımadası’nın da kaderini değiştirebilecek bir mücadeleye dönüşür.

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Süre: 2s 6dk

Tür: Aksiyon, Tarihi

Yönetmen: Rupert Wyatt

Senarist: Erica Beeney, David Self

Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Ben Kingsley

Orijinal Adı: Desert Warrior

Doğum Günü Partisi

Doğum Günü Partisi, 1970’lerde Akdeniz’de özel bir adada geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Aristoteles Onassis’i andıran güçlü iş insanı Marcos Timoleon, kızı ve tek mirasçısı Sofia için gösterişli bir doğum günü partisi düzenler.

Ancak bu ihtişamlı gece, yalnızca kutlama amacı taşımaz. Konuklar kendi çıkarlarıyla partiye yaklaşırken, Marcos da hayatıyla ilgili büyük bir kararın hazırlığını yapmaktadır. Sofia’nın paylaşacağı haber ise baba-kız arasındaki gerilimi kaçınılmaz bir yüzleşmeye dönüştürür.

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Süre: 1s 43dk

Tür: Dram

Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez

Senarist: Giorgos Karnavas, Nikos Panayotopoulos

Oyuncular: Willem Dafoe, Emma Suárez, Joe Cole

Orijinal Adı: The Birthday Party

Tatil, okulların kapanmasıyla birlikte arkadaşlarıyla unutulmaz bir tatil planı yapan gençlerin hikayesini konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişiyle birlikte kısa sürede korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Yıllar önce aynı evde bir aile vahşice katledilmiş, olaydan yalnızca küçük bir çocuk sağ kurtulmuştur. Gençler keyifli bir tatil hayaliyle geldikleri evde, karşılarında nasıl bir tehlike olduğunu çok geç fark eder. Artık hepsi için tek soru aynıdır: Bu ölüm kalım savaşından sağ çıkabilecekler mi?