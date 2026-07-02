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Moana’dan Kötü Ruh’a: Bu Hafta Vizyonda Öne Çıkan Filmler!

Moana’dan Kötü Ruh’a: Bu Hafta Vizyonda Öne Çıkan Filmler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 13:06 Son Güncelleme: 02.07.2026 - 13:11
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6-12 Temmuz haftasında sinema salonlarında aile, komedi, macera, korku, dram ve tarihi aksiyon türlerinde dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Disney’in sevilen karakteri Moana’nın yeni uyarlamasından Evil Dead serisinin devam filmine, tarihi savaş hikayelerinden yerli korku yapımına kadar farklı seçenekler vizyon takviminde öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Tatil
Film

Tatil

Moana
Film

Moana

Ölümlü Dünya
Film

Ölümlü Dünya

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi
Film

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Çöl Savaşçısı
Film

Çöl Savaşçısı

Doğum Günü Partisi
Film

Doğum Günü Partisi

Willem Dafoe
Oyuncu

Willem Dafoe

Ben Kingsley
Oyuncu

Ben Kingsley

Alper Kul
Oyuncu

Alper Kul

Catherine Lagaʻaia
Oyuncu

Catherine Lagaʻaia

Rena Owen
Oyuncu

Rena Owen

Emma Suárez
Oyuncu

Emma Suárez

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6-12 Temmuz Haftasında Sinemalarda Hangi Filmler Var?

6-12 Temmuz Haftasında Sinemalarda Hangi Filmler Var?

Moana

Moana Remake, Pasifik Adalılarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor. Aile, komedi ve macera türlerini bir araya getiren film, Disney’in sevilen hikayesini bu kez yeni bir yorumla beyaz perdeye taşıyor.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 1s 55dk

  • Tür: Aile, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Thomas Kail

  • Senarist: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

  • Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Rena Owen

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, Evil Dead serisinin yeni devam filmi olarak korku türünü seven izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sébastien Vaniček’in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, serinin karanlık ve gerilim dolu atmosferini yeni bir hikayeyle sürdürüyor.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 1s 51dk

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Sébastien Vaniček

  • Senarist: Sébastien Vaniček, Florent Bernard

  • Oyuncular: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

  • Orijinal Adı: Evil Dead Burn

Ölümlü Dünya

Ölümlü Dünya, dışarıdan sıradan görünen Mermer Ailesi’nin aslında nesillerdir kiralık katil olarak çalışmasını konu alıyor. Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten aile, dünya çapında etkin büyük bir organizasyon için çalışırken kuralların ihmal edilmesiyle kimlikleri açığa çıkar. Peşlerine düşen örgütten kaçmak zorunda kalan aile, kendini büyük bir kovalamacanın içinde bulur.

  • Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018

  • Yeniden Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2018

  • Tür: Aksiyon, Komedi

  • Yönetmen: Ali Atay

  • Senarist: Ali Atay, Aziz Kedi

  • Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak

Çöl Savaşçısı

Çöl Savaşçısı, 7. yüzyıl Arabistan’ında kabileler ve hanedanlar arasındaki güç mücadelesini konu alıyor. Prenses Hind, Sasani İmparatorluğu’nun zalim hükümdarı Kisra ile evlendirilmek istenir ancak bu evliliği reddederek babasıyla birlikte çöle kaçar.

Kisra, prensesi yakalamak için büyük bir orduyu peşlerine salar. Bu sırada Hind, çölde karşılaştığı gizemli bir haydutla birlikte farklı kabileleri ortak bir amaç etrafında birleştirmeye çalışır. Yaklaşan büyük savaş, yalnızca Hind’in değil, Arap Yarımadası’nın da kaderini değiştirebilecek bir mücadeleye dönüşür.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 2s 6dk

  • Tür: Aksiyon, Tarihi

  • Yönetmen: Rupert Wyatt

  • Senarist: Erica Beeney, David Self

  • Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Ben Kingsley

  • Orijinal Adı: Desert Warrior

Doğum Günü Partisi

Doğum Günü Partisi, 1970’lerde Akdeniz’de özel bir adada geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Aristoteles Onassis’i andıran güçlü iş insanı Marcos Timoleon, kızı ve tek mirasçısı Sofia için gösterişli bir doğum günü partisi düzenler.

Ancak bu ihtişamlı gece, yalnızca kutlama amacı taşımaz. Konuklar kendi çıkarlarıyla partiye yaklaşırken, Marcos da hayatıyla ilgili büyük bir kararın hazırlığını yapmaktadır. Sofia’nın paylaşacağı haber ise baba-kız arasındaki gerilimi kaçınılmaz bir yüzleşmeye dönüştürür.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 1s 43dk

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez

  • Senarist: Giorgos Karnavas, Nikos Panayotopoulos

  • Oyuncular: Willem Dafoe, Emma Suárez, Joe Cole

  • Orijinal Adı: The Birthday Party

Tatil

Tatil, okulların kapanmasıyla birlikte arkadaşlarıyla unutulmaz bir tatil planı yapan gençlerin hikayesini konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişiyle birlikte kısa sürede korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Yıllar önce aynı evde bir aile vahşice katledilmiş, olaydan yalnızca küçük bir çocuk sağ kurtulmuştur. Gençler keyifli bir tatil hayaliyle geldikleri evde, karşılarında nasıl bir tehlike olduğunu çok geç fark eder. Artık hepsi için tek soru aynıdır: Bu ölüm kalım savaşından sağ çıkabilecekler mi?

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ömür Çalışkan

  • Senarist: Şeyda Terzioğlu

  • Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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