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Temmuz Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Temmuz Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Temmuz Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Temmuz Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 12:28
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Okulların kapanmasıyla yaz tatilinin coşkusunun şehri tamamen sardığı Temmuz ayında, İstanbul'da çocuklarınızla birlikte kaliteli ve unutulmaz vakit geçirmeye hazır olun! Şehrin en enerjik ve popüler yaz aktivitelerini sizin için bir araya getirdik. Hayal dünyasını genişleten çocuk tiyatroları ve heyecanla vizyona girmesi beklenen yepyeni filmler, kavurucu sıcaklara ilaç gibi gelecek aquaparklar, doğa ile iç içe hayvanat bahçesi gezileri ve el becerilerini geliştiren atölyeler arasından seçiminizi yapın!

Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla nereye gidilir? Temmuz 2026'da hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Temmuz ayında hangi tiyatro oyunlarına ve müzikallere gidilmeli? İstanbul'da çocukların serinleyerek eğlenebileceği havuz ve su parkları nerede?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.

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Temmuz Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Temmuz Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbullular, çocuklarının yaz tatilinde de sanattan uzak kalmaması ve sosyalleşmesi için uygun etkinlikler arıyor. Biz de Temmuz ayında İstanbul'da izlenebilecek çocuk oyunlarını sizin için derledik.

Temmuz Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 1 Temmuz Çarşamba 17.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • 7 Temmuz Salı 17.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

  • 8 Temmuz Çarşamba – Çiftlik Macerası – Hilltown Seyirlik Sahne (Ayrıca 18 Temmuz'da da aynı sahnede.)

  • 12 Temmuz Pazar – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Sahne Hane Üsküdar

  • 12 Temmuz Pazar – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

Temmuz Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 4 Temmuz Cumartesi – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 5 Temmuz Pazar 12.30 – Kuromi & Dostları – Torium Sahne

  • 5 Temmuz Pazar – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Torium Sahne

  • 5 Temmuz Pazar 14.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 5 Temmuz Pazar 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

  • 5 Temmuz Pazar – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 11 Temmuz Cumartesi 16.00 – Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – DasDas İstinyePark

  • 12 Temmuz Pazar – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 12 Temmuz Pazar 16.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

  • 25 Temmuz Cumartesi 14.00 – Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu – Şişli Tiyatrosu

Temmuz Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Temmuz Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
  • Minyonlar ve Canavarlar

Konusu: Sevimli ve sakar sarı dostlarımız Minyonlar, bu kez gizemli, devasa ve bir o kadar komik canavarlarla karşı karşıya! Beklenmedik ittifaklar ve ardı arkası kesilmeyen şapşallıklarla dolu tam bir yaz eğlencesi.

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Konusu: Peter Parker'ın gizli kimliğinin açığa çıkmasıyla başlayan çoklu evren karmaşası, efsanevi kötüleri bir araya getiriyor. İzleyenleri koltuğa çivileyen bu unutulmaz süper kahraman aksiyonu, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yeniden vizyonda!

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: 10+ Yaş

  • Moana

Konusu: Klasik Disney animasyonunun yıllardır heyecanla beklenen gerçek çekim (live-action) uyarlaması nihayet vizyonda! Genç ve cesur Moana'nın halkını kurtarmak için okyanusun ötesine yaptığı destansı deniz macerası, görkemli bir görsellikle yeniden hayat buluyor.

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Harika Kanatlar: Ejderha Macerası

Konusu: Sevilen teslimat uçağı Jett ve sadık arkadaşları, bu kez efsanevi ejderhaların gizemini çözmek için dünyanın dört bir yanına uçuyorlar. Takım çalışmasını ve yeni kültürleri keşfetmeyi öne çıkaran renkli bir animasyon.

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Konusu: Geleneksel mizahımızın sevilen ve zeki kahramanı Nasreddin Hoca ile sevimli dostları, çocukları kahkahaya boğacak yepyeni bir animasyon serüveniyle geri dönüyor. Dostluk, yardımlaşma ve ince zeka üzerine harika bir yerli yapım.

Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

Konusu: Ormanın derinliklerinde kamp yapan hevesli izci takımının, gizli bir şelaleyi bulmak için çıktıkları doğa dolu keşif yolculuğu. Doğayı sevmek, takım olmak ve çevreyi korumak üzerine sıcacık bir hikaye.

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Konusu: Spider-Man efsanesi hız kesmiyor! Ağ kafa, yepyeni bir evrende karşılaştığı sürpriz düşmanlar ve beklenmedik dostluklarla sınırları zorlayan, aksiyon dolu yepyeni bir maceraya atılıyor.

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: 10+ Yaş

Konusu: Evin rahatlığından sıkılıp sokakların heyecan dolu özgürlüğünü keşfetmeye karar veren sevimli kedi Scotty'nin başından geçen tatlı maceralar. Bu eğlenceli yolculuk, hayvan sevgisini ve dış dünyayı keşfetmenin güzelliğini anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Temmuz Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler ve Müzikaller Var?

Temmuz ayında sahneler sadece tiyatro oyunlarına değil, şarkılarla ve danslarla dolu coşkulu müzikallere de ev sahipliği yapıyor.

Temmuz Ayı Çocuk Müzikalleri Takvimi

  • 4 Temmuz Cumartesi – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu) – (11 Temmuz'da Trump Sahne'de ve 15 Temmuz'da ise Hilltown Seyirlik Sahne'de) 

  • 5 Temmuz Pazar – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu) – (19 ve 31 Temmuz'da Hilltown Seyirlik Sahne'de) 

  • 11 Temmuz Cumartesi – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu)

  • 12 Temmuz Pazar – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Trump Sahne (Avrupa) – (18 Temmuz'da Trump Sahne'de ve 22 Temmuz'da ise Hilltown Seyirlik Sahne'de) 

  • 18 Temmuz Cumartesi 16.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Palladium AVM (Anadolu)

  • 18 Temmuz Cumartesi – Dino's Okul Yolunda – Palladium AVM (Anadolu)

Temmuz Ayında İstanbul'da Bilim Şov, Pandomim ve Aquapark Eğlencesi Var mı?

Temmuz Ayında İstanbul'da Bilim Şov, Pandomim ve Aquapark Eğlencesi Var mı?

Sıradan tiyatroların dışına çıkıp hem interaktif gösteriler izlemek hem de yaz sıcaklarında havuzun ve suyun tadını çıkarmak isteyenler için Temmuz ayı dopdolu!

Çocuklar İçin Bilim Şovu ve Pandomim Gösterileri

  • 9 Temmuz Perşembe 15.00 – Bay Meraklı ile Kukla Pandomim Gösterisi – HOP Sahne: 20. sanat yılını kutlayan Umut Şahin'in, kelimelerin bittiği yerde sessizliğin dili pandomim ve kuklalarla hazırladığı bol kahkahalı bu gösteriyi kaçırmayın.

  • 11 Temmuz Cumartesi 15.00 – Huhu ile Bilim Şov – Torium Sahne: Çocuk Aklı'nın muzip karakteri Huhu ile 'Dumanla haberleşilir mi?' veya 'Buharlı tren nasıl çalışır?' gibi soruların cevaplandığı, hoplamalı, patlamalı interaktif bir bilim ve merak şovu! (Ayrıca; 25 Temmuz'da Hilltown Seyirlik Sahne'de ve 26 Temmuz'da DasDas İstinyePark'ta).

Temmuz Ayı Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

  • 1 - 31 Temmuz – Yunus Gösteri Merkezi – İstanbul Dolphinarium

  • 2 - 31 Temmuz – Eser Diamond Aquapark Eğlencesi – Silivri Eser Diamond Aquapark

  • 2 - 31 Temmuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel Günübirlik Havuz Keyfi – Premier Vista Hotel

Temmuz Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Temmuz Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların ufkunun açılacağı atölyeler ve harika keşif merkezleri de Temmuz rotamızda.

  • Seyirlik Akademi: Yaratıcı Drama ve Sahne Atölyesi – Çocukların iç dünyalarını ifade etmelerine olanak tanıyan, öz güven aşılayan ve sosyal becerilerini sahne tozunda geliştiren bu yaratıcı drama atölyesi, 

2 Temmuz Perşembe günü 12.00 ve 15.00 seanslarında Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleştiriliyor.

  • Park Of İstanbul: Hayvanat Bahçesi Gezisi – Doğadan uzak kalan şehirli çocuklar için harika bir hafta sonu alternatifi. İçerisindeki onlarca farklı canlı türünü yakından tanıyıp yakından gözlemleyebilecekleri, doğayla iç içe eğitici bir gezi alanı. (Tüm Temmuz ayı boyunca ziyarete açık).

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Yaz sıcağından kaçıp su altının serin ve büyülü dünyasına dalış yapmak isteyenler için şehrin merkezindeki en kapsamlı kapalı akvaryumlardan biri.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk – İstanbul'a kuşbakışı bir macera! Şehrin en uzun cam terasından aşağıya bakmaya cesaret eden çocukların ayakları yerden kesilecek.

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Temmuz Ayında İstanbul'da Hangi Müzeye Gidilmeli?

Temmuz Ayında İstanbul'da Hangi Müzeye Gidilmeli?

Okulların kapanmasıyla tatil modunun zirve yaptığı Temmuz ayında İstanbul'u en iyi şekilde yaşamak isterseniz, çocuklarınızla birlikte yeni keşiflere çıkmayı deneyin. 

  • Kedi Müzesi (Beşiktaş) – Sunay Akın'ın İstanbul'a kazandırdığı bu yepyeni ve sıra dışı müze, hayvansever minikler için tam bir cennet! Masallardaki, oyunlardaki ve tarihteki ünlü kedilerin hikayelerini anlatan oyuncak ve figürlerle dolu bu mekan, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için mükemmel bir Temmuz rotası.

  • Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt) – Sınırları biraz tatlılıkla zorlayalım! Tamamen çikolatadan yapılmış masal kahramanları, çikolata şelaleleri ve dünya sanat eserlerinin yenilebilir replikalarıyla dolu bu müze, sıcak yaz günlerinde çocukların (ve sizin) aklını başından alacak.

  • Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi (Tarabya) – Özellikle arabalara meraklı çocuklar için nefes kesici bir deneyim. 1920'lerden kalma pırıl pırıl antika otomobiller, nostaljik benzin istasyonları ve dönemin ruhunu yansıtan aksesuarlar arasında gezerken, zaman makinesine binmiş gibi hissedeceksiniz.

  • Türkiye İş Bankası Müzesi (Eminönü) – Tarihi bir banka şubesinin büyük kasa dairelerine inmeye cesaretiniz var mı? Çocukların tarihi banko alanlarında gezip eski daktiloları ve dev çelik kasaları inceleyebileceği bu müze, ücretsiz çocuk atölyeleriyle de yaz aylarında harika bir eğitici alternatif sunuyor.

Kültür, Sanat ve Eğlence Mekanları

  • Xtreme Aventures Macera Parkı (Maslak) – Ormanın derinliklerinde, ağaçların arasında sıcaktan uzakta tam bir adrenalin patlaması! Ağaçların üzerine kurulmuş koruyucu ağlarla kaplı zıp zıp alanları, halat parkurları ve zipline ile çocukların Tarzan gibi hissedeceği, şehrin en heyecanlı açık hava etkinliklerinden biri.

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir) – Otoban kavşaklarının tam ortasında saklı kalmış yemyeşil bir vaha. Çocukların çeşit çeşit bitkileri keşfedebileceği, labirent bahçesinde kaybolup nilüfer havuzlarında ördekleri izleyebileceği, doğayla iç içe ücretsiz ve ferah bir yaz nefesi.

Çevrim İçi Sanat Sergileri ve Dijital Keşif

  • Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Sanal Turu – Yazın o en sıcak öğle saatlerinde dışarı çıkmak yerine devasa dinozor iskeletlerinin arasına dalın! Dünyanın en ünlü doğa tarihi müzesini evinizin salonundan, 360 derece dijital turla odalar dolusu fosil ve hayvan sergisini gezerek keşfedebilirsiniz.

  • NASA Kids' Club Dijital Uzay Görevleri – Sınırları tamamen aşıp uzaya çıkıyoruz! NASA'nın çocuklar için özel hazırladığı bu interaktif platformda, çocuklar Mars'ta keşif aracı sürebilir, uzay istasyonu görevlerine katılabilir ve oyun oynarken evrenin sırlarını çözebilirler.

  • Google Arts & Culture 'Play' Bölümü – Sanatı dijital bir oyun parkına dönüştüren muazzam bir platform. Ünlü tablolarla yapbozlar, sanat eserlerini müzik notalarına çeviren dijital deneyler ve ailecek oynayabileceğiniz kültürel bilgi yarışmalarıyla Temmuz ayında sanatı eğlenceyle harmanlıyor.

UYARI: Müzelerin çalışma saatleri yazlık düzene geçmiş olabilir; yola çıkmadan önce Pazartesi günleri kapalılık durumunu ve ziyaret saatlerini web sitelerinden mutlaka teyit edin!

Temmuz Ayında Çocuklarla Gidilebilecek En İyi Kaykay Parkları

Temmuz Ayında Çocuklarla Gidilebilecek En İyi Kaykay Parkları

Eğer çocuğunuz paten, scooter, bmx veya kaykay tutkunuysa, Temmuz ayının o güzel sahil rüzgarını arkasına alıp özgürce süzülebileceği, sosyalleşip yeni hareketler öğrenebileceği İstanbul'un en popüler kaykay parkurlarını (skate park) özel bir liste olarak sizin için derledik:

  • Maltepe Sahil Skatepark (Süreyya Plajı): Sizin de bahsettiğiniz gibi Anadolu Yakası'nın tam kalbinde, sahil şeridinde yer alan bu alan, 4 binden fazla metrekarelik yapısıyla İstanbul'un en iyi ve en büyüklerinden! Her seviyeye uygun bowl (havuz), rampa ve piramitleriyle hem profesyonelleri hem de kaymaya yeni başlayan minikleri ağırlıyor. Deniz esintisi eşliğinde sürüş yapmak ve sonrasında Orhangazi Şehir Parkı'nın çimlerinde ailecek piknik yapmak için bir numara.

  • Kadıköy Kalamış Skatepark: Gençlerin ve çocukların en gözde buluşma noktalarından biri! Kalamış Atatürk Parkı'nın içinde yer alan bu parkur, ağaçların gölgesi ve denizin hemen yanı başındaki ferah konumuyla Temmuz akşamüstleri için harika bir alternatif. Alanın çevresindeki yürüyüş ve bisiklet yolları da oldukça keyifli.

  • Beylikdüzü Yaşam Vadisi Skatepark: Avrupa Yakası'nda oturanlar için gerçek bir yeşil vaha! Yaşam Vadisi'nin o muazzam peyzajının tam ortasında yer alan bu modern park, çocukların güvenle kayabileceği olimpik standartlara yakın havuzları ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Çocuklar parkurda enerjisini atarken, siz de vadinin serin gölgeliklerinde dinlenebilirsiniz.

  • Ataşehir Kaykay Parkı: Şehrin merkezinde, kentsel enerjinin ortasında modern altyapısıyla çocukların güvenle paten ve kaykay kayabileceği çok popüler bir alan. Çevresindeki kafeler, dinlenme alanları ve ulaşım kolaylığı sayesinde hem ebeveynler hem de çocuklar için oldukça pratik bir yaz rotası.

  • Pendik Korusu Skatepark: Doğayla iç içe, yemyeşil Pendik Korusu'nun hemen yanında yer alan bu park, beton binalardan uzaklaşıp orman havası almak isteyen aileler için harika. Farklı rampa seçenekleriyle her yaş grubundan çocuğun yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyor.

  • Maçka Demokrasi Parkı Kaykay Alanı: Burası rampa ve havuzlardan ziyade 'sokak stili' (street) kaymayı seven, merdiven ve setleri kullanmak isteyen daha büyük çocuklar ve gençler için biçilmiş kaftan. Şehrin tam göbeğinde, ağaçların altında püfür püfür esen, Avrupa Yakası'nın en popüler ve havalı buluşma noktası.

Önemli Bir Uyarı: Kaykay, paten veya scooter... Hangi aracı kullanırlarsa kullansınlar, bu hareketli ve beton parkurlara giderken çocuklarınızın kask, dizlik, dirseklik ve bileklik gibi koruyucu ekipmanlarını yanınıza almayı kesinlikle unutmayın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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