Temmuz Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Temmuz Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Okulların kapanmasıyla yaz tatilinin coşkusunun şehri tamamen sardığı Temmuz ayında, İstanbul'da çocuklarınızla birlikte kaliteli ve unutulmaz vakit geçirmeye hazır olun! Şehrin en enerjik ve popüler yaz aktivitelerini sizin için bir araya getirdik. Hayal dünyasını genişleten çocuk tiyatroları ve heyecanla vizyona girmesi beklenen yepyeni filmler, kavurucu sıcaklara ilaç gibi gelecek aquaparklar, doğa ile iç içe hayvanat bahçesi gezileri ve el becerilerini geliştiren atölyeler arasından seçiminizi yapın!

Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla nereye gidilir? Temmuz 2026'da hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Temmuz ayında hangi tiyatro oyunlarına ve müzikallere gidilmeli? İstanbul'da çocukların serinleyerek eğlenebileceği havuz ve su parkları nerede?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.