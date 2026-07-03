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Halef Dizisinden Ayrılmıştı: Dizinin Melek'i Aybüke Pusat'la İlgili "Uyumsuzluk" İddiası

Halef Dizisinden Ayrılmıştı: Dizinin Melek'i Aybüke Pusat'la İlgili "Uyumsuzluk" İddiası

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2026 - 14:19
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Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldıktan sonra Halef dizisiyle anlaşan Aybüke Pusat, sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Ortaya pek çok iddia atılmış, en çok konuşulan ise Pusat'ın senaryodaki değişikliklerden ve fanların yorumlarından rahatsız olması sebebiyle diziden ayrılmak istemesi olmuştu. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun diziden ayrılmasıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Kaynak: Dolu TV

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından Halef dizisinde başrol olmuştu.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından Halef dizisinde başrol olmuştu.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la birlikte başrolleri paylaşan Aybüke Pusat, sezon sonunda Halef'ten ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılmasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Aybüke Pusat, Halef'ten ayrıldıktan sonra veda paylaşımı bile yapmadı.

Birsen Altuntaş, Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılma nedeniyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Birsen Altuntaş, Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılma nedeniyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın diziden senaryodaki değişiklik, rolünün azaltılması ve fanların yorumları gibi sebeplerden dolayı ayrılmak istediği iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise Dolu TV'de yaptığı açıklamada Aybüke Pusat'ın başından beri Halef dizisi ekibiyle uyum sağlayamadığı ve bu sebeple de diziden ayrılmak istediğini açıkladığını iddia etti.

Birsen Altuntaş'ın iddialarını buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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