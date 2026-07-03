Halef Dizisinden Ayrılmıştı: Dizinin Melek'i Aybüke Pusat'la İlgili "Uyumsuzluk" İddiası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldıktan sonra Halef dizisiyle anlaşan Aybüke Pusat, sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Ortaya pek çok iddia atılmış, en çok konuşulan ise Pusat'ın senaryodaki değişikliklerden ve fanların yorumlarından rahatsız olması sebebiyle diziden ayrılmak istemesi olmuştu. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun diziden ayrılmasıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.
Kaynak: Dolu TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından Halef dizisinde başrol olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılma nedeniyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.
Birsen Altuntaş'ın iddialarını buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın