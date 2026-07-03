Kıskançlık Krizi İddiası Ortaya Atılmıştı: Eşref Rüya'nın Asıl Final Yapma Nedeni Açıklandı

Orada şöyle bir şey var, hep böyle orada da bir sürü kaos çıktı işte; 'Çağatay şöyle dedi, böyle dedi', işte 'Aslıhan Malbora setten kavga çıkarıp ayrıldı' filan gibi.

Demek ki araları çok iyi değildi, çok yakın değillerdi. Sevmediler birbirlerini. Başlangıçta çok iyilermiş gibi görünüyordu, iş yapıyorlar sonuçta. Çünkü Çağatay çok tatlı bir oyuncu aynı zamanda çalışma hayatında da çok iyi.

Hatta en son da dediler ki 'Herkes Çağatay'ı takipten çıktı, Necip Memili ve diğer oyuncular...' Halbuki Büşra Develi kendisi de söyledi, hiç takip etmemiş. Diğerlerine bakıyorum, takipten çıktı dediği oyuncu aslında takip ediyor. Acaba takipten çıkıp sonunda etti, tekrar mı biz mi yakalayamadık onu diyorsun ama kaos çıkarmak için bunu yapıyorlar genellikle.

Demet'le Çağatay'ın arası çok iyi değildi, evet ama dizinin bitme temel sebeplerinden biri yapılan bir mali anlaşmazlık. Kanalından 13 bölüm değil de 26 bölüm garanti istendi, kanal da bunu kabul etmedi. Oradan kaynaklanan 'Biz neden yeni sezona 13 bölüm çekelim' ya da işte 6. bölümde reytingler kötü çıktı ve bitti... 'Neden böyle bir şampiyon olarak bitirelim bari.'