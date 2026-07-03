Kıskançlık Krizi İddiası Ortaya Atılmıştı: Eşref Rüya'nın Asıl Final Yapma Nedeni Açıklandı
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Kanal D'nin geçtiğimiz sezon reyting zirvesinde yer alan dizisi Eşref Rüya, bu sezon Yeraltı'nın başlamasıyla listelerde ikinci sıraya düşmüştü. Yine de yüksek reytingler almayı başaran Eşref Rüya'nın aniden final yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşref Rüya neden final yaptı sorusu için pek çok iddia ortaya atılırken bu kez dizinin aslında neden bittiği açıklandı.
Kaynak: Dolu TV-Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hiç beklemiyorken bir anda final yaptı.
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Birsen Altuntaş, dizinin asıl bitme nedenini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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