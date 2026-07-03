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Kıskançlık Krizi İddiası Ortaya Atılmıştı: Eşref Rüya'nın Asıl Final Yapma Nedeni Açıklandı

Kıskançlık Krizi İddiası Ortaya Atılmıştı: Eşref Rüya'nın Asıl Final Yapma Nedeni Açıklandı

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2026 - 16:19
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Kanal D'nin geçtiğimiz sezon reyting zirvesinde yer alan dizisi Eşref Rüya, bu sezon Yeraltı'nın başlamasıyla listelerde ikinci sıraya düşmüştü. Yine de yüksek reytingler almayı başaran Eşref Rüya'nın aniden final yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşref Rüya neden final yaptı sorusu için pek çok iddia ortaya atılırken bu kez dizinin aslında neden bittiği açıklandı.

Kaynak: Dolu TV-Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hiç beklemiyorken bir anda final yaptı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hiç beklemiyorken bir anda final yaptı.

Yüksek reytinglerle devam eden dizinin bir anda final yapması herkesi şaşırttı. Final yapma nedeni tartışma konusu olan diziyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Eşref Rüya'nın Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık krizleri sebebiyle bittiği iddia edilmişti. Aslıhan Malbora'nın sık sık sete geldiği, Çağatay Ulusoy'un bu sebeple dizideki rol arkadaşlarıyla sorun yaşadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Birsen Altuntaş, dizinin asıl bitme nedenini açıkladı.

Orada şöyle bir şey var, hep böyle orada da bir sürü kaos çıktı işte; 'Çağatay şöyle dedi, böyle dedi', işte 'Aslıhan Malbora setten kavga çıkarıp ayrıldı' filan gibi.

Demek ki araları çok iyi değildi, çok yakın değillerdi. Sevmediler birbirlerini. Başlangıçta çok iyilermiş gibi görünüyordu, iş yapıyorlar sonuçta. Çünkü Çağatay çok tatlı bir oyuncu aynı zamanda çalışma hayatında da çok iyi.

Hatta en son da dediler ki 'Herkes Çağatay'ı takipten çıktı, Necip Memili ve diğer oyuncular...' Halbuki Büşra Develi kendisi de söyledi, hiç takip etmemiş. Diğerlerine bakıyorum, takipten çıktı dediği oyuncu aslında takip ediyor. Acaba takipten çıkıp sonunda etti, tekrar mı biz mi yakalayamadık onu diyorsun ama kaos çıkarmak için bunu yapıyorlar genellikle.

Demet'le Çağatay'ın arası çok iyi değildi, evet ama dizinin bitme temel sebeplerinden biri yapılan bir mali anlaşmazlık. Kanalından 13 bölüm değil de 26 bölüm garanti istendi, kanal da bunu kabul etmedi. Oradan kaynaklanan 'Biz neden yeni sezona 13 bölüm çekelim' ya da işte 6. bölümde reytingler kötü çıktı ve bitti... 'Neden böyle bir şampiyon olarak bitirelim bari.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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