Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Ayrılık Nedenine Dair Ulaş Tuna Astepe İddiası
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber'in diziden aniden çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medya hesabından çıkarıldığını açıklayan ve daha sonra pek çok iddia ve tartışmanın fitilini ateşleyen Onur Dilber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Kaynak: Dolu TV
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Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, X hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını açıklamıştı.
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Onur Dilber'in Ulaş Tuna Astepe'yle sorun yaşadığı iddiası da konuşulmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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