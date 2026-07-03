Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Ayrılık Nedenine Dair Ulaş Tuna Astepe İddiası

Gazeteci Birsen Altuntaş, katıldığı yayında Onur Dilber'le ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Altuntaş, 'Sezonun başından itibaren sevilmesiyle birlikte oyuncunun egosunun şişmesi ve daha çok pastadan pay alıp, daha çok görünür olma, adından bahsettirme amacı oldu. Bir söyleşiye katıldı kendisi ve menajeri aracılığıyla bunun haberleştirilmesini istedi. Ben bunun haberini yaparken ona gelen soru partneri Burcu Cavrar'la ilgili bir soruydu. Ben de başlığı 'Gezep'in Hicran Yarası' diye koydum. Çok tatlı geldi bana. Yan yana ikisinin fotoğraflarını koyup paylaşım yaptım. Ondan rahatsız olmuş. Neden başka bir oyuncunun haberi geçiyor benim haberimde diye sordu. Orada da şunu fark ettim. Bu mevzu şarampole doğru yuvarlanıyor. Oyuncunun bir ekip içinde kendini başka bir yere konumlandırmaya çalışması, kendini yükselterek, o habitatın içinde 'Ben buradayım, bunu hak ediyorum, bu işte benim emeğim daha yüksek.' noktasına geldiğin zaman iş bozuluyor.' dedi. Altuntaş ayrıca Dilber'in Ulaş Tuna Astepe'ye yazılan aşk sahnelerinin kendisine de yazılmasını istediğini iddia etti.