article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Ayrılık Nedenine Dair Ulaş Tuna Astepe İddiası

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in Ayrılık Nedenine Dair Ulaş Tuna Astepe İddiası

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2026 - 15:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber'in diziden aniden çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medya hesabından çıkarıldığını açıklayan ve daha sonra pek çok iddia ve tartışmanın fitilini ateşleyen Onur Dilber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Kaynak: Dolu TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, X hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını açıklamıştı.

Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, X hesabından yaptığı açıklamayla diziden çıkarıldığını açıklamıştı.

Günlerce konuşulan ayrılıkla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Onur Dilber'in senaristlere müdahale ettiği, sette huzursuzluk çıkardığı iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan iddialar arasında yer aldı. Birsen Altuntaş'ın iddialarına Onur Dilber'den yalanlama geldi.

Onur Dilber'in Ulaş Tuna Astepe'yle sorun yaşadığı iddiası da konuşulmuştu.

Onur Dilber'in Ulaş Tuna Astepe'yle sorun yaşadığı iddiası da konuşulmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, katıldığı yayında Onur Dilber'le ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Altuntaş, 'Sezonun başından itibaren sevilmesiyle birlikte oyuncunun egosunun şişmesi ve daha çok pastadan pay alıp, daha çok görünür olma, adından bahsettirme amacı oldu. Bir söyleşiye katıldı kendisi ve menajeri aracılığıyla bunun haberleştirilmesini istedi. Ben bunun haberini yaparken ona gelen soru partneri Burcu Cavrar'la ilgili bir soruydu. Ben de başlığı 'Gezep'in Hicran Yarası' diye koydum. Çok tatlı geldi bana. Yan yana ikisinin fotoğraflarını koyup paylaşım yaptım. Ondan rahatsız olmuş. Neden başka bir oyuncunun haberi geçiyor benim haberimde diye sordu. Orada da şunu fark ettim. Bu mevzu şarampole doğru yuvarlanıyor. Oyuncunun bir ekip içinde kendini başka bir yere konumlandırmaya çalışması, kendini yükselterek, o habitatın içinde 'Ben buradayım, bunu hak ediyorum, bu işte benim emeğim daha yüksek.' noktasına geldiğin zaman iş bozuluyor.' dedi. Altuntaş ayrıca Dilber'in Ulaş Tuna Astepe'ye yazılan aşk sahnelerinin kendisine de yazılmasını istediğini iddia etti.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın