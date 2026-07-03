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Show TV'nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Genç Oyuncu Geliyor

Show TV'nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Genç Oyuncu Geliyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 17:25
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Show TV ekranlarında yayınlananan yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın kadrosu genişliyor. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı yeni dizi Muhtemel Aşk'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Muhtemel Aşk'a dahil olan genç oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.

Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.

Başrollerde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun rol aldığı Muhtemel Aşk, Altı Üstü İstanbul, Daha 17 ve Doğanın Kanunu ile beraber yaz sezonunda ekrana geliyor. Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan dizinin reyting başarısı dikkatten kaçmazken sevilen dizinin kadrosu genişliyor.

Genç oyuncu Dilara Sümbül, Muhtemel Aşk'ın kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Dilara Sümbül, Muhtemel Aşk'ın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dilara Sümbül, yaz sezonuna damga vuran Muhtemel Aşk dizisinde rol alacak. Altuntaş, genç oyuncunun dizide Defne'nin kuzeni Esra rolüne hayat verecek. Dilara Sümbül, sevilen diziye 4. bölümden itibaren dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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