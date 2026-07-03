Show TV'nin Yeni Dizisi Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Genç Oyuncu Geliyor
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Show TV ekranlarında yayınlananan yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın kadrosu genişliyor. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı yeni dizi Muhtemel Aşk'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Muhtemel Aşk'a dahil olan genç oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor.
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Genç oyuncu Dilara Sümbül, Muhtemel Aşk'ın kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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