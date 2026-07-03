Survivor Sonrası Estetik Yaptıran Nagihan Karadere'nin Son Hali
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Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Karadere, operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.
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Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan, Survivor 2026'da ikinci oldu.
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Nagihan Karadere, Survivor'ın ardından ilk iş olarak estetik yaptırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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