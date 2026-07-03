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Survivor Sonrası Estetik Yaptıran Nagihan Karadere'nin Son Hali

Survivor Sonrası Estetik Yaptıran Nagihan Karadere'nin Son Hali

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 18:48
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Survivor 2026'yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Karadere, operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.

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Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan, Survivor 2026'da ikinci oldu.

Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan, Survivor 2026'da ikinci oldu.

Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden Nagihan Karadere, bu sezon İstanbul'da gerçekleştirilen büyük finale kadar yükselmeyi başardı. Finalde Nobre ile karşı karşıya gelen başarılı yarışmacı, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Survivor'ın ardından sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Karadere, bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Yüzüne estetik müdahale yaptırdığını duyuran Nagihan Karadere, operasyon sonrası çektiği videoda bandajlar nedeniyle yapılan işlemlerin henüz tam olarak görünmediğini belirtti.

Nagihan Karadere, Survivor'ın ardından ilk iş olarak estetik yaptırdı.

Nagihan Karadere, Survivor'ın ardından ilk iş olarak estetik yaptırdı.

Survivor Nagihan, yaptığı açıklamada operasyonun ardından kendisini çok daha genç hissettiğini ifade ederek, 'Yaklaşık 20 yaş gençleştim.' dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Karadere, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

''Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar.''

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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