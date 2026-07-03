Nebahat Çehre, 8 Yılın Ardından NOW'ın Yeni Dizisiyle Geri Dönüyor
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Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Nebahat Çehre, bir süredir ekrandan uzaktı. Son olarak 2018 yılında ekrana gelen Yuvamdaki Düşman dizisinde izlediğimiz Nebahat Çehre, tam 8 yılın ardından ekrana geri dönüyor. Nebahat Çehre, NOW'ın yeni sezon için hazırlanan dizisinin kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.
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Nebahat Çehre, NOW'ın Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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