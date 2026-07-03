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Nebahat Çehre, 8 Yılın Ardından NOW'ın Yeni Dizisiyle Geri Dönüyor

Nebahat Çehre, 8 Yılın Ardından NOW'ın Yeni Dizisiyle Geri Dönüyor

yerli dizi Nebahat Çehre Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 23:16
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Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Nebahat Çehre, bir süredir ekrandan uzaktı. Son olarak 2018 yılında ekrana gelen Yuvamdaki Düşman dizisinde izlediğimiz Nebahat Çehre, tam 8 yılın ardından ekrana geri dönüyor. Nebahat Çehre, NOW'ın yeni sezon için hazırlanan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak 2018 yılında yayınlanan Yuvamdaki Düşman dizisinde rol alan Çehre, yaklaşık sekiz yıl sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak.

Bugüne kadar kendisine gelen birçok dizi teklifini geri çeviren deneyimli oyuncu, bu kez Poll Films'in sahibi Polat Yağcı ile anlaşmaya vardı. Çehre, yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Nebahat Çehre, NOW'ın Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Nebahat Çehre, NOW'ın Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Komedi türündeki yeni NOW dizisinde sürpriz bir karakter olarak öne çıkacak olan Nebahat Çehre, Feryal karakterine hayat verecek. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Çehre'ye Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi başarılı isimler eşlik edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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