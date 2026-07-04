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Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, Yıllar Önce İçerde Dizisinde Rol Almış!

Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, Yıllar Önce İçerde Dizisinde Rol Almış!

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 08:41
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin başrolü Aras'ı canlandıran Çağan Efe Ak, son dönemde gündemden düşmüyor. Çağan Efe Ak'ın oyunculuğu performansı her bölüm alkış toplarken sosyal medyada Ak'ın henüz çocuk oyuncuyken İçerde dizisinde rol aldığı görüntüler gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Daha 17
Dizi

Daha 17

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Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, yıllar önce rol aldığı diziyle gündemde.

Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, yıllar önce rol aldığı diziyle gündemde.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de Aras karakterini canlandıran Çağan Efe Ak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciden tam not alan genç oyuncu, bu kez yıllar önce rol aldığı bir projeyle gündeme geldi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, 2007 doğumlu Çağan Efe Ak'ın çocuk oyuncu olarak 2016 yılında yayınlanan İçerde dizisinde yer aldığını ortaya çıkardı. Çağan Efe Ak, fenomen dizide Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakterinin çocukluk yıllarını canlandırmış!

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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