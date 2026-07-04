Var Mısın Yok Musun'da 1,4 Milyon TL'yi Reddetti, Sonuç Herkesi Şaşırttı
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ATV'de Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Var Mısın Yok Musun'un en büyük teklifini sunan banka, yarışmacıya tam 1 milyon 400 bin TL teklif etti. Yarışmacının milyonluk teklifi reddetmesi herkesi şaşırttı.
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Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne bankanın yarışmacıya sunduğu milyonluk teklif damga vurdu.
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Var Mısın Yok Musun'da 1 milyon 400 bin TL'yi reddetti!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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