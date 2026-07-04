Var Mısın Yok Musun'da 1,4 Milyon TL'yi Reddetti, Sonuç Herkesi Şaşırttı

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismin belirlenmesi için gerçekleştirilen bilgisayar kurasında şans İbrahim'den yana oldu. Günün yarışmacısı olarak seçilen İbrahim, büyük ödül için Var Mısın Yok Musun koltuğuna oturdu.

Heyecanın bir an olsun düşmediği yarışmada kritik anlar peş peşe yaşandı. Banka, İbrahim'e tam 1 milyon 400 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı, bu teklifi kabul etmeyerek oyuna devam etme kararı aldı.