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Var Mısın Yok Musun'da 1,4 Milyon TL'yi Reddetti, Sonuç Herkesi Şaşırttı

Var Mısın Yok Musun'da 1,4 Milyon TL'yi Reddetti, Sonuç Herkesi Şaşırttı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 10:19
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ATV'de Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Var Mısın Yok Musun'un en büyük teklifini sunan banka, yarışmacıya tam 1 milyon 400 bin TL teklif etti. Yarışmacının milyonluk teklifi reddetmesi herkesi şaşırttı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Var Mısın Yok Musun
Tv Programı

Var Mısın Yok Musun

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Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne bankanın yarışmacıya sunduğu milyonluk teklif damga vurdu.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne bankanın yarışmacıya sunduğu milyonluk teklif damga vurdu.

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismin belirlenmesi için gerçekleştirilen bilgisayar kurasında şans İbrahim'den yana oldu. Günün yarışmacısı olarak seçilen İbrahim, büyük ödül için Var Mısın Yok Musun koltuğuna oturdu.

Heyecanın bir an olsun düşmediği yarışmada kritik anlar peş peşe yaşandı. Banka, İbrahim'e tam 1 milyon 400 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı, bu teklifi kabul etmeyerek oyuna devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da 1 milyon 400 bin TL'yi reddetti!

Var Mısın Yok Musun'da 1 milyon 400 bin TL'yi reddetti!

Finale doğru yalnızca 1 milyon TL ile 2 milyon TL'lik ödüller kalırken yarışmacı büyük risk aldı ve kutusuna gitmeyi tercih etti. Kutusundan çıkan 1 milyon TL'lik ödülü alan İbrahim, reddettiği banka teklifine kıyasla 400 bin TL daha düşük bir ödülle yarışmayı tamamladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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