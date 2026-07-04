Dünya Kupası Reytinglere Damga Vurdu: 3 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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3 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
3 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Reytinglere Dünya Kupası maçları damgasını vururken üç kategoride de en çok izlenen yapım TRT 1'de yayınlanan Avustralya - Mısır maçı oldu. Dünya Kupası maçlarının yanı sıra MasterChef Türkiye ilk 5'te yer aldı.
İşte 3 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...
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3 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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3 Temmuz Cuma TOTAL Reyting Sonuçları
3 Temmuz Cuma AB Reyting Sonuçları
3 Temmuz Cuma ABC1 Reyting Sonuçları
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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