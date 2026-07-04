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Uzak Şehir İtalya'yı Salladı: 2,2 Milyon İzleyiciye Ulaştı

Uzak Şehir İtalya'yı Salladı: 2,2 Milyon İzleyiciye Ulaştı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 13:24
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Türkiye'deki başarısını yurt dışında da sürdürüyor. İtalya'da Far Away adıyla yayınlanan yapım, son bölümüyle 2,2 milyon izleyiciye ulaşırken %25,5 izlenme payı elde etti. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi, bu performansıyla İtalya'da da adından söz ettirmeyi başardı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal
Oyuncu

Sinem Ünsal

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı Uzak Şehir'in reyting başarısı yurt dışına kadar ulaştı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı Uzak Şehir'in reyting başarısı yurt dışına kadar ulaştı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yurt dışındaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Sezon finali yapan ve yeni sezon için onay alan yapım, uluslararası yayınlarında da dikkat çekici reytinglere imza atıyor.

Uzak Şehir, İtalya'da 2,2 milyon seyirciye ulaştı.

Uzak Şehir, İtalya'da 2,2 milyon seyirciye ulaştı.

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, İtalya'da 'Far Away' adıyla yayınlanıyor. Yapım, son bölümüyle 2,2 milyon izleyiciye ulaşırken %25,5 izlenme payı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Sadece İtalya'da değil, yayınlandığı diğer ülkelerde de güçlü performansını sürdüren Uzak Şehir, yurt dışındaki reytingleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin ulaştığı yüksek izlenme oranları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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