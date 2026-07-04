Uzak Şehir İtalya'yı Salladı: 2,2 Milyon İzleyiciye Ulaştı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Türkiye'deki başarısını yurt dışında da sürdürüyor. İtalya'da Far Away adıyla yayınlanan yapım, son bölümüyle 2,2 milyon izleyiciye ulaşırken %25,5 izlenme payı elde etti. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi, bu performansıyla İtalya'da da adından söz ettirmeyi başardı.
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı Uzak Şehir'in reyting başarısı yurt dışına kadar ulaştı.
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Uzak Şehir, İtalya'da 2,2 milyon seyirciye ulaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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