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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ATV'nin İddialı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ATV'nin İddialı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Atv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 15:47
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Mustafa karakteriyle tanıdığımız Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Sıla Türkoğlu ile beraber dizi kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak'ın yeni projesi merak edilirken beklenen haber geldi. Emrah Altıntoprak, ATV'nin iddialı dizisiyle geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kızılcık Şerbeti
Dizi

Kızılcık Şerbeti

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Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Emrah Altıntoprak, sürpriz bir projeyle geri dönüyor.

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Emrah Altıntoprak, sürpriz bir projeyle geri dönüyor.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Mustafa karakteriyle yer alan Emrah Altıntoprak, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile beraber kadroya veda etmişti. Sıla Türkoğlu, Doktor: Başka Hayatta dizisi ile Şerbo sonrası ilk dizi projesinde yer alırken Emrah Altıntoprak'ın yeni projesi merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş, Emrah Altıntoprak'ın yeni ATV dizisiyle geri döndüğünü duyurdu.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak, ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak, ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Emrah Altıntoprak, Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas'ın başrollerde yer aldığı iddialı dönem dizisinde rol alacak. Emrah Altıntoprak'lı Aşk ve Taht, 15 Temmuz günü sete çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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