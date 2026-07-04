Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ATV'nin İddialı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Mustafa karakteriyle tanıdığımız Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Sıla Türkoğlu ile beraber dizi kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak'ın yeni projesi merak edilirken beklenen haber geldi. Emrah Altıntoprak, ATV'nin iddialı dizisiyle geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Emrah Altıntoprak, sürpriz bir projeyle geri dönüyor.
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak, ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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