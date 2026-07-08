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Bugün İndirimde Neler Var? 8 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 8 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 11:43
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Yaz kombinlerinizi yenileyecek tekstil ürünlerinden pratik kişisel bakım setlerine, serinletici ev teknolojilerinden mutfak ekipmanlarına ve şık aksesuarlara kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 08.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Mjcare Soyulan Ayak Maskesi çok satanlar listesindeki yerine ek onedio10 koduyla %10 indirimli!

Mjcare Soyulan Ayak Maskesi çok satanlar listesindeki yerine ek onedio10 koduyla %10 indirimli!

Yaz aylarında kuruyan ayak tabanlarını derinlemesine besleyerek ölü derilerden arındıran 2li soyulan peeling maskesi. Sandalet ve terlik mevsiminde ayaklarınıza dakikalar içinde bebeksi bir yumuşaklık kazandırıyor.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2'li - Soyulan Ayak Peeling Maskesi

Casedoit telefon kılıflarında sepet aşamasına özel %30 indirim ve 3 al 2 öde fırsatı bir arada!

Casedoit telefon kılıflarında sepet aşamasına özel %30 indirim ve 3 al 2 öde fırsatı bir arada!

Akıllı telefonları darbelere karşı korurken renkli tasarımlarıyla tarzınızı tamamlayan kaliteli telefon kılıfları. Çoklu alım ve sepet indirimi avantajıyla telefonuna yeni bir hava katmak isteyenlerin tercihi.

Casedoit Telefon Kılıfı Çeşitleri

Protein Ocean Tiramisu Aromalı Cream of Rice Lansman ürünü sepette %10 indirim ve onedio koduyla indirimde!

Protein Ocean Tiramisu Aromalı Cream of Rice Lansman ürünü sepette %10 indirim ve onedio koduyla indirimde!

Yeni çıkan lansman serisine özel enfes tiramisu aromasıyla diyet öğünlerini çok daha lezzetli ve hafif hale getirmek isteyenlerin bu hafta sepetine eklediği favori besini oluyor.

Protein Ocean Cream of Rice Lansman Tiramisu Aromalı

Lela kadın elbiseleri marka gününe özel doğrudan 172,00 TL'den başlayan fiyatlarla!

Lela kadın elbiseleri marka gününe özel doğrudan 172,00 TL'den başlayan fiyatlarla!

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Lela Regular Fit Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Boy Abiye Kadın Elbise

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti 2.138,02 TL yerine %16 indirimle net 1.799,00 TL!

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti 2.138,02 TL yerine %16 indirimle net 1.799,00 TL!

Yüz, saç ve vücut tüylerini tek bir cihazla pratik şekilde şekillendiren, ıslak ve kuru kullanıma uygun tıraş makinesi. Güçlü motor performansı ve zengin başlık içeriğiyle kişisel bakım rutinlerini çok kolaylaştırıyor.

Philips 7000 Serisi 13in1 Erkek Bakım Seti MG7922/15

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Ninja Kapsül ve Filtre Kahve Makinesi 13.823,14 TL yerine %28 indirimle net 9.999,00 TL!

Ninja Kapsül ve Filtre Kahve Makinesi 13.823,14 TL yerine %28 indirimle net 9.999,00 TL!

Hem taze çekilmiş filtre kahve demleyen hem de pratik kapsül kahve seçeneklerini tek tuşla hazırlayan lüks kahve makinesi. Zengin demleme modları ve şık tasarımıyla mutfaklara anında prestijli bir hava katıyor.

Ninja Prestige Dualbrew Filtre ve Kapsül Kahve Makinesi 

Sinbo Otomatik Salınımlı Masaüstü Vantilatör 1.669,00 TL yerine %24 indirimle net 1.269,00 TL!

Sinbo Otomatik Salınımlı Masaüstü Vantilatör 1.669,00 TL yerine %24 indirimle net 1.269,00 TL!

Masa başında çalışırken uzaktan kumandasıyla kolayca yönetilen, dijital ekranlı ve aroma hazneli sessiz mini fan. A enerji sınıfı yapısıyla minimum elektrik harcayarak odaya saniyeler içinde ferahlık yayıyor.

Sinbo SF-7702 Sessiz Masaüstü Vantilatör

La Roche Posay Güneş Koruyucu Serum sepet aşamasına özel net %25 indirim fırsatıyla kapıda!

La Roche Posay Güneş Koruyucu Serum sepet aşamasına özel net %25 indirim fırsatıyla kapıda!

Cildi güneşin zararlı ışınlarından korurken yaşlanma belirtilerine karşı bakım yapan 50 faktörlü yüz koruyucu serum. Gözenekleri tıkamayan hafif yapısıyla yaz aylarında parlamayan pürüzsüz bir cilt görünümü sunuyor.

La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Ultra Güçlü Güneş Koruyucu Serum 50 ml

Bella Maison Pamuklu Nevresim Seti 1.199,00 TL!

Bella Maison Pamuklu Nevresim Seti 1.199,00 TL!

Yaz sıcaklarında tiril tiril dokusuyla serin bir uyku sunan %100 pamuklu, yeşil renkli çift kişilik nevresim takımı. Markadaki 1.000 TL'ye 400 TL kupona ek 500 TL'ye 100 TL kod fırsatıyla yatağını yenilemek isteyenlerin favorisi.

Bella Maison Lauren Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Seti Yeşil 200x220 cm

Casio saatlerde %10 indirim ve sepete özel ek 400 TL kupon!

Casio saatlerde %10 indirim ve sepete özel ek 400 TL kupon!

Günlük kombinlerinize anında çok cool bir hava katacak gümüş renkli, çelik kordonlu zamansız erkek kol saati. Dayanıklı mekanizması ve şık kadran tasarımıyla ömürlük bir aksesuar yatırımı yapmak isteyenlerin sepetinde.

Casio Kol Saatleri

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Siveno Bitkisel Sinek Kovucu Sprey, tüm marka ürünlerinde geçerli sepet aşamasında 3 al 2 öde fırsatı!

Siveno Bitkisel Sinek Kovucu Sprey, tüm marka ürünlerinde geçerli sepet aşamasında 3 al 2 öde fırsatı!

Yaz seyahatlerinde, kampta veya balkonda sivrisinekleri vücudunuzdan tamamen uzak tutan seyahat boy doğal sprey losyon. %100 bitkisel saf içeriği sayesinde tüm aile bireyleri için sineksiz ve rahat bir konfor sağlıyor.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon Bitkisel 50 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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