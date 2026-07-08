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ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 8 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 8 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.07.2026 - 10:32
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ŞOK 8 - 14 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

8 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Termo Piknik Çantası 23 L 179 TL

Termo Piknik Çantası 23 L 179 TL

  • Termo Askılı Piknik Çantası 119 TL

  • Termo Piknik Çantası Silindir Model 9 L 149 TL

  • Termo Piknik Çantası 119 TL

  • Slazenger Erkek Deniz Şortu Düz Renk 349 TL

  • Slazenger Şapka 249 TL

  • Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 229 TL

  • Jüt Plaj Çantası 229 TL

  • Fileli Termos Plaj Çantası 279 TL

  • Jüt Tabanlı Kumaş Plaj Çantası 279 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 179 TL

  • Tek Yüz Peştamal Havlu 70x150 cm 149 TL

  • Peştamal 75x150 cm 100 TL

  • Tek Yüz Peştamal Havlu 70x140 cm 149 TL

  • Kadın Terlik Açık Pembe 149 TL

  • Kadın Terlik Açık Mavi 179 TL

  • Erkek Terlik Siyah 149 TL

  • Gezer Terlik Çeşitleri Kadın 179 TL

  • Gezer Terlik Çeşitleri Erkek 129 TL

Power Tuning Oto Şemsiye Güneşlik 399 TL

Power Tuning Oto Şemsiye Güneşlik 399 TL

  • Power Tuning 12V Akü Onarım Hızlı Şarj Cihazı 699 TL

  • Power Tuning Oto Şarjlı Yıkama Tabancası 1.190 TL

  • Power Tuning Kompresör 799 TL

  • Power Tuning Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 999 TL

  • Saplı Oto Yıkama Mopu 349 TL

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 299 TL

  • Araç İçi Hava Temizleyici 229 TL

  • Oto Yıkama Bezi 100 TL

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 129 TL

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 59,95 TL

  • Otopark Numaratör Fosforlu 50 TL

  • Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü 2 L 249 TL

  • Oto Kokusuz Işıklı Küllük 100 TL

  • Araç Çakmak Şarjı 100 W 199 TL

  • Aprilla Şarjlı Polisaj Makinesi 899 TL

  • Piranha Motosiklet Interkom Kask Kulaklığı 999 TL

  • Dust Oto Güneşlik Brandası 499 TL

Alpina Cam Ankastre Set 7.999 TL

Alpina Cam Ankastre Set 7.999 TL

  • Kiwi KSC-4224 Buharlı Temizleyici 4.999 TL

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 1.899 TL

  • Emsan Cam Kettle 999 TL

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.999 TL

  • Aprilla Afan-7473 Endüstriyel Ventilatör 1.599 TL

  • Forever Donut Gece Lambası 399 TL

  • Torima 1080 P Aksiyon Kamera TRM-CMR34 PRO 1.999 TL

  • Elektrikli Sinek Öldürücü 9906 349 TL

  • Piranha 7851 Bluetooth Hoparlör 349 TL

  • Piranha MagSafe 5000 Mah Powerbank 9040 499 TL

  • Asonic Toasty Masaüstü Fan 399 TL

  • Kreuzer Eggo Şarjlı LED El Feneri 159 TL

  • Trax Kids Kaplumbağa Dizayn Projektör Lamba 499 TL

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Minix Collectible Figurines (Ronaldo / Messi / Mbappe) 699 TL

Minix Collectible Figurines (Ronaldo / Messi / Mbappe) 699 TL

  • Rookie Led Işıklı Scooter 849 TL

  • Gokidy Çek-Bırak Metal Araba 39,95 TL

  • Gokidy Handminton Seti 349 TL

  • Pickleball Raket Seti 399 TL

  • Matchbox Tekli Arabalar 115 TL

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 59,95 TL

  • Pilsan Altıgen Bloklar 299 TL

  • Scapsea Çocuk Kolluğu 599 TL

  • Barbie Pırıltılı Bebekler 249 TL

  • Coccolotti Konuşan Sevimli Ayıcık 369 TL

  • Kayyum Oyuncak Köpük Atan Çim Biçme Makinesi 499 TL

  • Minions Tac-Tic Kutu Oyunu 179 TL

  • Minions Suprise Adventure Kutu Oyunu Puzzle Hediyeli 179 TL

  • Minions Duo Kutu Oyunu 119 TL

  • Minions XL Puzzle 129 TL

  • Minions Monster Tic Tac Toe Kutu Oyunu 179 TL

  • Minions Hafıza Oyunu + 50 Parça Puzzle 129 TL

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Skytech 65ST4105 4K Android Led TV 65" 23.999 TL

Skytech 65ST4105 4K Android Led TV 65" 23.999 TL

  • Grundig 75 GQ 850A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 53.999 TL

  • Simfer ICQN 32FS3N 82 Ekran 32' Uydu Alıcılı Led Televizyon 5.999 TL

  • Grundig 50 GQ 750A 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 22.999 TL

  • Grundig 55 GQ 850A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 32.999 TL

  • Grundig 65 GQ 850A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 40.499 TL

Samsung T6530N 65W Şarj Adaptörü 1.999 TL

Samsung T6530N 65W Şarj Adaptörü 1.999 TL

  • Samsung 25W Type-C (T2510X) Şarj Cihazı Beyaz Vnl 999 TL

  • Samsung T4511x Type-C 45w Şarj Cihazı Siyah 2.199 TL

  • Samsung Galaxy Tab A11 8/128GB Wf (X130) Tablet Gümüş 6.299 TL

  • Samsung Galaxy Watch 8 40mm Akıllı Saat Gümüş 10.999 TL

  • Samsung Galaxy TAB A11+ 6/128GB WF (X230) Tablet Gri 9.499 TL

  • Samsung EJ-M3400D Bluetooth Mouse Siyah 999 TL

  • Samsung EJ-M3400D Bluetooth Mouse Gümüş 999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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