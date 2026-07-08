article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'daki NATO Zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis Karşılanırken Yüksek Sesle Mehter Marşı Çalındı

Ankara'daki NATO Zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis Karşılanırken Yüksek Sesle Mehter Marşı Çalındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan dünya liderleri, tarihi bir sürprizle karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in de aralarında bulunduğu konuklar için hazırlanan Osmanlı temalı resmi karşılama, uzmanlara göre devlet protokolünde tam iki asır sonra bir ilki oluşturdu. 

Özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçişi sırasında çalınan Mehter Marşı sosyal medyada da gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, dünya siyasetine yön veren isimlerin bir araya geldiği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tarihi anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, dünya siyasetine yön veren isimlerin bir araya geldiği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tarihi anlara sahne oldu.

Zirve programı kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üye ülkelerin liderleri için külliyede özel bir karşılama töreni düzenlendi. Resmi akşam yemeği öncesinde organize edilen bu törende konuklar, Osmanlı döneminin askeri figürleri olan yeniçeriler, topçular ve cebecilerden oluşan geleneksel birlikler ile mehter takımının seslendirdiği marşlarla karşılandı.

Törenin en çok konuşulan anlarından biri, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in alana girişi sırasında yaşandı. Yunan lider resmi kabul alanına doğru ilerlerken mehter takımının 'Ceddin Deden' marşını çalması ve bu sırada müziğin sesinin artırılması zirvenin en dikkat çekici detayları arasında yer aldı. Kültürel unsurların ön planda olduğu bu diplomatik ağırlama, zirvenin resmi gündemi kadar ilgi odağı haline geldi.

Yaşanan bu dikkat çekici diplomatik atmosferi CNN Türk’te değerlendiren tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, organizasyonun arka planındaki tarihi öneme ışık tuttu. Türkiye'de tam 200 yıllık bir aradan sonra ilk kez devlet başkanlarının yeniçeri kostümlü askeri birliklerle selamlandığını ifade eden Afyoncu, bu durumun hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi protokol tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçişi esnasında mehter marşının sesinin yükseltilmesine de değinen ünlü tarihçi, Atina yönetiminin zaman zaman gerilimi tırmandıran politikalara imza atmasına rağmen, Ankara'nın bu jestle komşuluk hukukuna ve iyi niyetli diplomatik ilişkilere verdiği önemi bir kez daha sembolik olarak gösterdiğini belirtti.

İşte Miçotakis’in geçişi sırasında yaşananlar:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mehter takımının çaldığı 'Ceddin Deden' marşı ile karşılanması Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan haber ajansı NTD News, Miçotokis’in Külliye’deki karşılamasına ilişkin 'Türkler, Miçotakis'i mehter marşıyla karşıladı. Verilmek istenen mesaj açık ve netti. Çünkü bu marşın sonunda 'Türkler geliyor' deniliyor.' ifadelerine yer verdi.

Greek City Times ise resmi karşılamada 'Ceddin Deden' marşının çalınmasını eleştirilere neden olduğunu belirtti. 

Haberde, bazı yorumcuların bu kararı 'milliyetçi bir tahrik' olarak nitelendirdiği, hükümet başkanlarının resmi ziyaretlerinde geleneksel olarak ev sahibi ve misafir ülkenin milli marşlarının çalındığı, bu uygulamanın dışına çıkılmasının ise ‘diplomatik teamüllere aykırı’ bulunduğu iddia edildi.

Yunan yerel basınında yayımlanan bazı haberlerde ise mehter marşının bilinçli bir tercih olduğu, bunun Atina'ya yönelik sembolik bir mesaj içerdiği savunuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın