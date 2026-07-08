Ankara'daki NATO Zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis Karşılanırken Yüksek Sesle Mehter Marşı Çalındı
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan dünya liderleri, tarihi bir sürprizle karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in de aralarında bulunduğu konuklar için hazırlanan Osmanlı temalı resmi karşılama, uzmanlara göre devlet protokolünde tam iki asır sonra bir ilki oluşturdu.
Özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçişi sırasında çalınan Mehter Marşı sosyal medyada da gündem oldu.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, dünya siyasetine yön veren isimlerin bir araya geldiği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tarihi anlara sahne oldu.
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İşte Miçotakis’in geçişi sırasında yaşananlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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