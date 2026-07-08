Ankara'daki NATO Zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis Karşılanırken Yüksek Sesle Mehter Marşı Çalındı

Zirve programı kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üye ülkelerin liderleri için külliyede özel bir karşılama töreni düzenlendi. Resmi akşam yemeği öncesinde organize edilen bu törende konuklar, Osmanlı döneminin askeri figürleri olan yeniçeriler, topçular ve cebecilerden oluşan geleneksel birlikler ile mehter takımının seslendirdiği marşlarla karşılandı.

Törenin en çok konuşulan anlarından biri, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in alana girişi sırasında yaşandı. Yunan lider resmi kabul alanına doğru ilerlerken mehter takımının 'Ceddin Deden' marşını çalması ve bu sırada müziğin sesinin artırılması zirvenin en dikkat çekici detayları arasında yer aldı. Kültürel unsurların ön planda olduğu bu diplomatik ağırlama, zirvenin resmi gündemi kadar ilgi odağı haline geldi.

Yaşanan bu dikkat çekici diplomatik atmosferi CNN Türk’te değerlendiren tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, organizasyonun arka planındaki tarihi öneme ışık tuttu. Türkiye'de tam 200 yıllık bir aradan sonra ilk kez devlet başkanlarının yeniçeri kostümlü askeri birliklerle selamlandığını ifade eden Afyoncu, bu durumun hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi protokol tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçişi esnasında mehter marşının sesinin yükseltilmesine de değinen ünlü tarihçi, Atina yönetiminin zaman zaman gerilimi tırmandıran politikalara imza atmasına rağmen, Ankara'nın bu jestle komşuluk hukukuna ve iyi niyetli diplomatik ilişkilere verdiği önemi bir kez daha sembolik olarak gösterdiğini belirtti.