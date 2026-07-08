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Goygoy
Şakalarıyla NATO Zirvesini Mizahın Zirvesine Dönüştüren Goygoycular

Şakalarıyla NATO Zirvesini Mizahın Zirvesine Dönüştüren Goygoycular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2026 - 10:50
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi ilk başta detaylı hazırlıklarla dikkat çekmişti. Zirvenin başlamasının ve ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin ardından dünyada gözler Ankara'ya çevrildi. Tabii NATO Zirvesi sadece politikanın değil mizahın da zirvesi haline geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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