article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Arşivlerden Çıkan Türk İnternet Tarihinin En Absürt Ekran Görüntüleri

Arşivlerden Çıkan Türk İnternet Tarihinin En Absürt Ekran Görüntüleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.07.2026 - 17:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekran süremiz ne kadar olursa olsun gün içinde binlerce yeni video ve görselle karşılaşıyoruz. Bu medyaları kaydırarak yeni görsellerin peşine düşüyoruz. Ancak bazı ekran görüntüleri bu ortamdan sıyrılıp yıllarca akıllarda kalabiliyor, bazen de arkadaş ortamlarında bir şaka malzemesine dönüşebiliyor. İşte o efsane capsler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Coğrafya bilgisi...

Coğrafya bilgisi...

Atmosfere 5 veriyorsun ama?

Atmosfere 5 veriyorsun ama?

Efsane yanıtlardan...

Efsane yanıtlardan...

👇

👇

Gurme bilgi.

Gurme bilgi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vur emri geldi.

Vur emri geldi.

Ağır olmuş.

Ağır olmuş.

Gayet basit.

Gayet basit.

👇

👇

Talihsiz bir çıkış...

Talihsiz bir çıkış...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anarşi!

Anarşi!

Kapatalım...

Kapatalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın