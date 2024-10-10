Baş Düşmanları Sorulan Kullanıcıların Verdiği Pek Bi' Haklı Cevaplar

Baş düşmanlar sadece dizi ve filmlerde olmaz değil mi? Hayatta birden çok baş düşmanınız da olabilir. Tabii bu isim, sadece bir insan olmak zorunda değil.

Geçtiğimiz günlerde bir günün 'ulusal baş düşman günü' olduğu iddia edildi ve kullanıcılardan baş düşmanlarını sıralamaları istendi.