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Baş Düşmanları Sorulan Kullanıcıların Verdiği Pek Bi' Haklı Cevaplar

Baş Düşmanları Sorulan Kullanıcıların Verdiği Pek Bi' Haklı Cevaplar

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 13:45

Baş düşmanlar sadece dizi ve filmlerde olmaz değil mi? Hayatta birden çok baş düşmanınız da olabilir. Tabii bu isim, sadece bir insan olmak zorunda değil.

Geçtiğimiz günlerde bir günün 'ulusal baş düşman günü' olduğu iddia edildi ve kullanıcılardan baş düşmanlarını sıralamaları istendi.

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"Bugün baş düşman günü. Herkes düşmanını yazsın"

"Bugün baş düşman günü. Herkes düşmanını yazsın"
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Sosyal medyada böyle bir paylaşımla karşılaşsanız, vereceğiniz cevap ne olurdu?

Gelin, sizin yerinize de bu soruyu cevaplayan kişilere bir bakalım.

Gelin, sizin yerinize de bu soruyu cevaplayan kişilere bir bakalım.
twitter.com

Ayda bir kendini hatırlatmasa olmaz.

Ayda bir kendini hatırlatmasa olmaz.
twitter.com

Anksiyeteyi tanımayan var mı ki?

Anksiyeteyi tanımayan var mı ki?
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Kimileri de siyasi isimleri anmadan geçmedi.

Kimileri de siyasi isimleri anmadan geçmedi.
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Online dersleri, toplantıları olanların bu görüntüden nefret ettiğini biliyoruz.

Online dersleri, toplantıları olanların bu görüntüden nefret ettiğini biliyoruz.
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Bir de Outlook var :(

Bir de Outlook var :(
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Satranç bu akıma katılmasa olur mu hiç?

Satranç bu akıma katılmasa olur mu hiç?
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Kimilerinin düşmanı da kendisi :(

Kimilerinin düşmanı da kendisi :(
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Empire State Binası'nın en büyük düşmanı da Millenium Park.

Empire State Binası'nın en büyük düşmanı da Millenium Park.
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Asla bağlanamadığınız o internet ağı.

Asla bağlanamadığınız o internet ağı.
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Ve karşınızda, muhtemelen tüm dünyanın baş düşmanı.

Ve karşınızda, muhtemelen tüm dünyanın baş düşmanı.
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