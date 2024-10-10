Baş Düşmanları Sorulan Kullanıcıların Verdiği Pek Bi' Haklı Cevaplar
Baş Düşmanları Sorulan Kullanıcıların Verdiği Pek Bi' Haklı Cevaplar
Baş düşmanlar sadece dizi ve filmlerde olmaz değil mi? Hayatta birden çok baş düşmanınız da olabilir. Tabii bu isim, sadece bir insan olmak zorunda değil.
Geçtiğimiz günlerde bir günün 'ulusal baş düşman günü' olduğu iddia edildi ve kullanıcılardan baş düşmanlarını sıralamaları istendi.
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"Bugün baş düşman günü. Herkes düşmanını yazsın"
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Gelin, sizin yerinize de bu soruyu cevaplayan kişilere bir bakalım.
Ayda bir kendini hatırlatmasa olmaz.
Anksiyeteyi tanımayan var mı ki?
Kimileri de siyasi isimleri anmadan geçmedi.
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Online dersleri, toplantıları olanların bu görüntüden nefret ettiğini biliyoruz.
Bir de Outlook var :(
Satranç bu akıma katılmasa olur mu hiç?
Kimilerinin düşmanı da kendisi :(
Empire State Binası'nın en büyük düşmanı da Millenium Park.
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Asla bağlanamadığınız o internet ağı.
Ve karşınızda, muhtemelen tüm dünyanın baş düşmanı.
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