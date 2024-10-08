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Müge Anlı'da Eşi Tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü

Müge Anlı'da Eşi Tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 01:21

Müge Anlı'ya sevgilisi tarafından 2 milyon TL dolandırılan adam damga vurmuştu. Programda Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adam, goygoydan nasibini aldı!

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Müge Anlı'ya 35 yıllık eşinin kendisini aldattığını ve sevgilisine 2 milyon TL kaptırdığını söyleyen Esma Hanım damga vurmuştu.

Müge Anlı'ya 35 yıllık eşinin kendisini aldattığını ve sevgilisine 2 milyon TL kaptırdığını söyleyen Esma Hanım damga vurmuştu.

İbrahim Bey de bu iddiaları reddetmemiş, hatta üstüne kabul etmiş ve herkesi şaşırtmıştı.

İbrahim Bey de bu iddiaları reddetmemiş, hatta üstüne kabul etmiş ve herkesi şaşırtmıştı.

Ama asıl şaşırtıcı olan Esma Hanımın eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmesiydi.

Ama asıl şaşırtıcı olan Esma Hanımın eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmesiydi.

Detaylar burada:

Haliyle goygoyculara gün doğdu!

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