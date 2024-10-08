Müge Anlı'da Eşi Tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü
Müge Anlı'da Eşi Tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü
Müge Anlı'ya sevgilisi tarafından 2 milyon TL dolandırılan adam damga vurmuştu. Programda Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adam, goygoydan nasibini aldı!
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Müge Anlı'ya 35 yıllık eşinin kendisini aldattığını ve sevgilisine 2 milyon TL kaptırdığını söyleyen Esma Hanım damga vurmuştu.
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İbrahim Bey de bu iddiaları reddetmemiş, hatta üstüne kabul etmiş ve herkesi şaşırtmıştı.
Ama asıl şaşırtıcı olan Esma Hanımın eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmesiydi.
Haliyle goygoyculara gün doğdu!
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